Valdefuentes celebra una jornada sobre arquitectura tradicional y esgrafiados

Valdefuentes volverá a mirar a sus fachadas para hablar de futuro. El municipio cacereño celebra este jueves una jornada centrada en la formación y transmisión de saberes vinculados a la arquitectura tradicional, con especial protagonismo para los esgrafiados, uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de la localidad.

La cita se desarrollará entre las 12.00 y las 14.30 horas en WazoCoop Co-space, en la calle Santa Rita, 16, dentro del ciclo divulgativo del proyecto europeo Feenert, impulsado en esta ocasión por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

Más allá de una actividad técnica, la propuesta busca abrir un debate de fondo: cómo conservar los conocimientos artesanos que dieron forma a muchos pueblos extremeños y cómo adaptarlos a los retos actuales de rehabilitación, sostenibilidad y eficiencia energética.

Un patrimonio que también se aprende

Bajo el título 'Formación y transmisión de saberes', la jornada pondrá el foco en una idea cada vez más presente entre expertos y administraciones: proteger el patrimonio no consiste solo en restaurar edificios, sino también en mantener vivos los oficios, técnicas y materiales que los hicieron posibles.

En ese contexto, Valdefuentes se presenta como escenario natural. El municipio ha convertido sus esgrafiados en una seña de identidad, con fachadas decoradas mediante una técnica artesanal que forma parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva local.

Detalle de un esgrafiado en una facahada. / Cedida

Uno de los momentos centrales del encuentro será precisamente una ruta guiada sobre esgrafiados, que permitirá a los asistentes conocer de cerca el valor artístico e histórico de estas intervenciones decorativas.

Expertos, artesanos y experiencias locales

El programa reunirá a profesionales del ámbito de la arquitectura, la gestión patrimonial y los oficios tradicionales. Tras la bienvenida institucional, que correrá a cargo del alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias, y de la presidenta de Wazo Coop, Marta Lozano, se presentará el ciclo a cargo del arquitecto Jaime Diez Honrado, coordinador de Arquitectura tradicional en clave de futuro.

También intervendrá Javier Merino para explicar los objetivos del proyecto Feenert, una iniciativa transfronteriza entre España y Portugal centrada en mejorar la eficiencia energética de edificios públicos tradicionales dentro del entorno Euroace.

Entre las ponencias destaca la de José Luis Díaz Reyes, gerente de proyectos de Wazo Coop, que expondrá la experiencia Green Heritage: co diseñando patrimonio y medio ambiente en la ciudad de Cáceres.

Esgrafiados en un claustro. / Cedida

A continuación, Jaime Diez abordará la divulgación de técnicas y valores vernáculos, mientras que el maestro esgrafiador de Valdefuentes José Antonio Jara Ferreira ofrecerá una intervención especialmente ligada al territorio sobre la formación en oficios tradicionales.

Tradición frente al reto del relevo generacional

Uno de los grandes desafíos que sobrevuelan la jornada es la falta de relevo generacional en muchos trabajos artesanos. Oficios como la cantería, la cal, el revoco tradicional o el esgrafiado conservan un alto valor cultural, pero cada vez cuentan con menos profesionales especializados.

Los organizadores sostienen que recuperar estos saberes no solo tiene un interés histórico, sino también económico y medioambiental. La arquitectura tradicional incorpora soluciones adaptadas al clima, materiales de proximidad y técnicas sostenibles que hoy vuelven a ganar protagonismo.

Con esta jornada, Valdefuentes refuerza su papel como referente patrimonial en la provincia de Cáceres y recuerda que el futuro del medio rural también puede construirse desde sus raíces.

Mientras muchas localidades buscan fórmulas para dinamizarse, el municipio apuesta por convertir su herencia arquitectónica en oportunidad: conservar lo que fue útil, enseñarlo a nuevas generaciones y demostrar que tradición e innovación no tienen por qué caminar separadas.