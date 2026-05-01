Acebo celebra la séptima Fiesta de la Naranja para reivindicar su producto más emblemático

La localidad cacereña de Acebo, en plena Sierra de Gata, celebrará la séptima edición de la Fiesta de la Naranja, una cita que vuelve a poner en valor uno de los productos más característicos del municipio y que se ha consolidado como un referente festivo y gastronómico en el norte de Extremadura.

Un homenaje a un producto emblemático

La Fiesta de la Naranja surge con el objetivo de reivindicar la tradición agrícola de Acebo, donde el cultivo de cítricos, especialmente la naranja, ha formado parte de la economía local durante generaciones. Este fruto, adaptado al microclima de la Sierra de Gata, ha sido históricamente un elemento clave en la vida del municipio.

En los últimos años, el ayuntamiento y diferentes asociaciones locales han impulsado esta celebración como una forma de promocionar el producto, dinamizar el turismo y fortalecer la identidad local. La iniciativa se enmarca dentro de la apuesta de muchos pueblos de la comarca por poner en valor sus recursos naturales y gastronómicos.

Consolidación tras varias ediciones

Tras seis ediciones, la Fiesta de la Naranja se ha consolidado como una jornada de referencia en la primavera serragatina. La edición anterior volvió a contar con una alta participación vecinal y la presencia de visitantes, destacando especialmente las degustaciones, el mercado artesanal y las actividades culturales, que llenaron las calles de ambiente festivo.

El éxito de convocatorias anteriores ha permitido ampliar la programación y reforzar el carácter participativo de la fiesta, en la que colaboran colectivos locales, asociaciones culturales y entidades públicas.

Programa completo de la jornada

La programación de este año se desarrollará a lo largo de este sábado, con actividades para todos los públicos. A las 10:00 horas arrancará el mercado artesanal en las calles Ramón y Cajal y Álamo, coincidiendo con la apertura del photocall en la Plaza Mayor y la exposición 'Naranjitas de Acebo', que podrá visitarse hasta las 20:00 horas en la Sala Laureano.

A las diez de la mañana partirá también la ruta 'Árbol y cultura natural en Acebo', centrada en la interpretación del patrimonio, mientras que a las 10:30 horas comenzará la ruta de los huertos.

A media mañana, la actividad se trasladará a la Plaza Mayor con la degustación de vinos y roscas a las 11:00 horas, seguida a las 11:30 horas de una degustación de mermelada de naranja en la calle Ramón y Cajal. El programa continuará a las 11:45 horas con el reparto de plantas en el entorno de El Cristo.

A partir de las 12:00 horas, la música folk tomará protagonismo con la actuación del Conjunto San Antonio en la Plaza Mayor, mientras que, en paralelo, se desarrollarán juegos de madera hasta las 15:00 horas en El Cristo. Ya al mediodía, a las 13:00 horas, tendrá lugar el pasacalles del grupo ACUA y el inicio del pasabares, que premiará la mejor tapa elaborada con naranja.

La jornada continuará a las 15:00 horas con el reparto gratuito de mojeteo en la Plaza Mayor, seguido de la actuación de 'Hermanos Saqueti' a las 16:00 horas en El Cristo. Por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará el concurso de postres de naranja, antes de cerrar el programa con la actuación del grupo 'Harmonía' a las 21:00 horas.

Tradición, cultura y participación

La Fiesta de la Naranja no solo gira en torno al producto, sino que se ha convertido en un evento que combina gastronomía, cultura y naturaleza. Las rutas interpretativas, las degustaciones y las actuaciones musicales permiten a los asistentes conocer mejor el entorno y las tradiciones de Acebo.

La implicación de asociaciones como ARBA Extremadura, junto con el apoyo de instituciones como la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, ha sido clave para el crecimiento de esta celebración.

Una cita que impulsa el territorio

En Acebo, la naranja no es solo un fruto, es memoria, paisaje y forma de vida. Cada edición de esta fiesta convierte al pueblo en un escenario donde tradición y presente se entrelazan entre aromas cítricos y calles llenas de gente.

Porque más allá de la celebración, la Fiesta de la Naranja es una manera de contar quiénes son y de dónde vienen, un recordatorio de que en lo sencillo —en una cosecha, en una receta, en un encuentro— también se esconde la esencia de todo un territorio.