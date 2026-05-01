La Diputación de Cáceres aprueba más de 4 millones de euros para luchar contra la despoblación en los municipios

La Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves en la Sesión Ordinaria del pleno correspondiente al mes de abril un paquete de subvenciones dirigidas a diversos ayuntamientos y entidades, demostrando así su firme compromiso con los pueblos de la provincia.

Entre estas ayudas sobresalen unas destinadas específicamente a la lucha contra la despoblación, con un presupuesto que supera los 4 millones de euros (4.391.740 euros).

Estas subvenciones, que han sido aprobadas por unanimidad en el pleno presidido por el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, van dirigidas a prácticamente la totalidad de los consistorios de las poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

Por poner un ejemplo, el secretario de la diputación, Álvaro Casas, nombró a tres ayuntamientos: 45.000 euros irán destinados a Aceituna para una nave municipal, Aldeanueva de la Vera recibirá 120.000 euros para la reforma de la piscina municipal y a Alía 40.000 euros para el acondicionamiento de los caminos municipales. Pero esta no es más que una pequeña mención.

Un incremento de más de un 50%

Sobre estas ayudas tomó la palabra la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, que destacó que "esta partida se ha incrementado más de un 50% con respecto al año pasado", llegando a 61 munipios cacereños.

El dinero supondrá una ayuda para "la finalización de instalaciones deportivas, residencias de ancianos, proyectos relacionados con el turismo, entro otros". Todo ello "para combatir la despoblación en el mundo rural y mejorar la calidad de vida de nuestros municipios". Así, Gutiérrez puso en valor el papel de la Diputación, que llega "donde otras instituciones no".

Le secundó el portavoz del Partido Popular, Sergio Rey, que lamentó que "con los 4 millones no llegamos a la totalidad de los pueblos de la provincia". También recalcó lo que fue el proceso para aprobar una partida de este tamaño. "Es un motivo de alegría... hoy. Días atrás se vivieron discusiones que no llegaban a buen puerto".

También dio la razón a la vicepresidenta sobre "el ADN de la Diputación", que no es otro que "trabajar por los pueblos de la provincia".

Otras subvenciones aprobadas

En el pleno se aprobaron otras subvenciones nominativas destinadas a distintas entidades locales. Así, se aprobó una modificación presupuestario con un importe de 8.000 euros destinados a la Feria Multisectorial de la Asociación Empresarial de Coria y su comarca, al Ayuntamiento de Piornal para la promoción de Jarramplas y, del mismo modo, para el Ayuntamiento de Acehúche para lo propio con las Carantoñas.

De la misma forma, 142.000 euros irán para entidades sin ánimo de lucro. Este dinero irá, en parte, para subvencionar la celebración del Día del Mayor en las Mancomunidades del Ambroz, Las Hurdes, Riberos del Tajo, Trashierra, La Vera... prácticamente todas las de la provincia, así como el Club de Pensionistas de Mirabel, la Asociación de Pensionistas de Riberos del Tajo, la Asociación de Padres y Madres Taller Ocupacional, la Asociación Vera Plena Inclusión, etc.

De esta forma, la Diputación de Cáceres manifiesta su compromiso con los pueblos cacereños.

Fines sociales o culturales

El pleno incluyó también una partida de 170.885 euros para entidades con fines sociales, culturales y de memoria democrática. Entre los proyectos destacan la atención a menores con cáncer de la Fundación Oncológica Infantil Extremeña Ícaro, los programas de sensibilización en salud mental de FEAFES Plasencia, los proyectos de inclusión de Down Plasencia y las iniciativas de enfermedades como Parkinson o esclerosis múltiple.

Especial relevancia tiene el convenio de 100.000 euros con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, destinado a la investigación, localización y exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista en la provincia.

Asimismo, se ha previsto una partida adicional de 93.160 euros para gastos corrientes de entidades locales y asociaciones.