La Diputación de Cáceres inicia la segunda edición de 'Con L de Cáceres' con poesía, música y teatro

La literatura vuelve a tomar protagonismo en la provincia con el arranque de la segunda edición de 'Con L de Cáceres', el programa cultural impulsado por la Diputación de Cáceres que complementa las tradicionales galas de premios literarios celebradas cada año en Coria y Cáceres.

La programación comenzará el próximo lunes 4 de mayo con una propuesta que fusiona poesía, música y teatro bajo el título 'Escena Poesía'. El evento tendrá lugar en el Gran Teatro de Cáceres a partir de las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La primera jornada contará con la participación de las poetas Irene Sánchez Carrón y Sandra Benito Fernández, quienes compartirán escenario acompañadas por la música de Anda Jaleo Quartet. La propuesta escénica estará dirigida por Isidro Timón, mientras que la coordinación literaria y la presentación correrán a cargo de Miguel Ángel Lama.

Protagonistas

Irene Sánchez Carrón (Navaconcejo, 1967) es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Extremadura y doctora en Filología Hispánica por la UNED. Su trayectoria poética incluye títulos como Porque no somos dioses, Escenas principales de un actor secundario —galardonado con el Premio Adonais—, Atracciones de feria y Ningún mensaje nuevo, que obtuvo el Premio Antonio Machado.

Su obra más reciente, Micrografías, fue reconocida con el Premio Emilio Alarcos en 2017. Actualmente, compagina su labor docente como profesora de inglés en el IES Norba Caesarina y en el Centro Universitario de Plasencia.

Por su parte, Sandra Benito Fernández (Plasencia, 1992), graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura, ejerce como profesora de lengua castellana y literatura. En 2020 publicó su primer poemario, Ciudad abierta, y posteriormente Víspera de la luz (2022). Su obra ha sido incluida en diversas antologías y revistas literarias, consolidando su voz dentro de la poesía contemporánea.

Sandra Benito. / Diputación de Cáceres

Con esta propuesta, 'Con L de Cáceres' reafirma su apuesta por acercar la literatura al público a través de formatos innovadores y multidisciplinares, consolidándose como una cita cultural destacada en el calendario provincial.