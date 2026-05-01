Fiestas de Mayo en Tornavacas: del viaje a la Edad Media a la Noche del Fuego y la romería

La programación de la Primavera y Cerezo en Flor, en su edición de 2026, toca a su fin. Y las últimas actividades que en ella se incluyen tienen lugar en Tornavacas, localidad que, a finales de marzo, acogió los actos de inauguración de la Fiesta del Cerezo en Flor. Ahora, los días 1, 2 y 3 de mayo, Tornavacas, puerta de entrada natural al Valle del Jerte desde Castilla, celebra diferentes festejos, todos ellos cargados de historia y tradición.

El 1 de mayo, como así ya viene realizándose desde hace algo más de una década, Tornavacas viaja a la Edad Media para recordar sus orígenes más legendarios como núcleo de población. Cuando cae la noche, las antorchas, los cencerros y los vecinos se convierten en los protagonistas del “Ya Tornan”, la recreación de la leyenda medieval que da nombre al pueblo. La representación teatral de dicha leyenda, impulsada en su origen por el Grupo de Montaña y Senderismo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, con un texto elaborado por Germán Mira de Cabo e interpretado por una treintena de vecinos –de todas las edades–, se realiza en diferentes localizaciones del pueblo y se inspira en un relato que habla de un hecho de armas protagonizado por cristianos y musulmanes en el siglo X, en el que las reses fueron una de las principales protagonistas para lograr el triunfo de las tropas cristianas.

Ya tornan las vacas. / Juan Pedro Recio Cuesta

El día 2 se celebra la “Noche del Fuego”, en la que en las calles y plazas de Tornavacas se realizan grandes hogueras. Para ello, los vecinos, desde los más mayores hasta los más pequeños, traen de los alrededores de la localidad grandes troncos, raíces y madera vieja de, principalmente, castaños y cerezos. Es esta una festividad que posee elementos que ya eran propios en las celebraciones paganas de tiempos anteriores al nacimiento del cristianismo, habituales y muy extendidas desde hace miles de años. La principal interpretación que se hace de esta fiesta, es que se trata de una ceremonia de purificación, de dejar atrás lo pasado (el invierno) para así dar la bienvenida al tiempo de las cosechas, como si se tratara de una “Noche de San Juan” anticipada.

Ya el día 3, el pueblo participa en la romería al paraje de la Cruz de Santa Bárbara, lugar en donde se encuentra uno de los mejores miradores naturales de todo el Valle del Jerte. Este día, allí se celebra una Misa y los vecinos se reúnen para disfrutar de una jornada en donde no falta la carne asada, los vinos de pitarra o los juegos tradicionales.

Arraigo

Estas dos tradiciones (tanto la “Noche del Fuego” como el día de la Cruz), de origen remoto, con mucho arraigo entre la población y que conservan esa esencia propia de los antiquísimos ritos de purificación (quemar lo malo o lo “viejo” para dar la bienvenida a un nuevo ciclo, pedir por las cosechas…), actualmente están ligadas, sin duda, con la celebración de la Invención de la Santa Cruz –de ahí que esta, adornada con una corona de flores, no falte en cada hoguera–. Por tanto, hoy día también tienen ese componente religioso, aspecto presente en otras muchas fiestas ancestrales de la geografía española que el cristianismo hizo suyas, reinterpretándolas, para darlas un nuevo significado en base a sus creencias y ritos.

Mirador de la Cruz. / Juan Pedro Recio Cuesta

Tres días consecutivos de festejos, todos ellos con hondas raíces, previos al ya inminente inicio de la campaña de la recolección de la cereza, en un año en el que, justo en estos días, se cumple el 10 aniversario de la temprana marcha de Juan Carlos Sánchez Aparicio, tornavaqueño amante de las costumbres y tradiciones de su pueblo y muy apreciado en el valle. Carlos, propietario del Hostal Restaurante “Puerto de Tornavacas” -que recibió de sus padres, Vitorino y Dolores- muy involucrado en diferentes iniciativas a nivel comarcal y que sentía una especial predilección por estas fiestas de mayo, fue impulsor hace ya algo más de veinte años, allá por 2005, del concurso de cerezas con premios a dos modalidades: al kilo de cerezas que menos frutos contenga y a la cereza de mayor calibre, el cual sigue celebrándose actualmente cada año durante el periodo de recolección de dicha fruta. Hace pocos meses, una publicación promovida en redes sociales por el vecino de Navaconcejo y amigo de Carlos, Juan Luis Salgado, planteaba a la opinión pública la iniciativa de denominar a dicho concurso “Premio Carlos Sánchez Aparicio”. Aquella publicación despertó cientos de muestras y mensajes de apoyo que aplaudieron que la propuesta sea una realidad más pronto que tarde. Sería, sin duda, un más que merecido homenaje a Carlos, su impulsor, que fue un buen embajador del valle, así como de sus tesoros culturales y naturales.