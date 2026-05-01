Casi cien años de música: Montserrat Torrent vuelve a sonar en el órgano de Garrovillas

La localidad cacereña de Garrovillas de Alconétar volverá a convertirse en punto de referencia para la música clásica, con el concierto de la reconocida organista Montserrat Torrent en el histórico órgano renacentista de la iglesia de Santa María de la Consolación. La cita reunirá de nuevo a una de las grandes figuras de la música española con uno de los instrumentos más singulares del patrimonio europeo.

Montserrat Torrent, una vida dedicada al órgano

A sus casi cien años, Montserrat Torrent i Serra sigue siendo un referente indiscutible en el mundo del órgano. Nacida en Barcelona en 1926, ha desarrollado una trayectoria internacional marcada por su labor como intérprete y pedagoga, así como por su compromiso con la recuperación de los órganos históricos. A lo largo de su carrera ha actuado en algunos de los principales templos y auditorios de Europa, y ha sido distinguida con reconocimientos como el Premio Nacional de Música.

Su relación con Garrovillas de Alconétar es especialmente significativa. No es la primera vez que la organista visita la localidad, ya que ha ofrecido conciertos en este mismo instrumento en anteriores ocasiones, entre ellas el celebrado en 2022, cuando interpretó un recital coincidiendo con su 96 cumpleaños. En distintas intervenciones, la propia Torrent ha destacado el valor excepcional del órgano garrovillano y su singular sonoridad.

Una joya del Renacimiento europeo

El órgano de la iglesia de Santa María de la Consolación está considerado una de las piezas más valiosas del patrimonio musical en España. Su origen se remonta al siglo XVI, con referencias documentadas desde 1554, lo que lo sitúa entre los órganos más antiguos que se conservan en funcionamiento en Europa.

El instrumento, declarado Bien de Interés Cultural, mantiene buena parte de su estructura original y responde a las características propias de la organería renacentista. Su diseño y sonoridad están estrechamente vinculados al espacio del templo, lo que convierte cada interpretación en una experiencia acústica única.

A lo largo de su historia, el órgano ha sido utilizado tanto en celebraciones litúrgicas como en conciertos, y ha contado con la participación de numerosos organistas desde la Edad Moderna. Su conservación y puesta en valor han permitido que hoy siga siendo un referente dentro del ámbito de la música antigua.

Escenario para grandes intérpretes

En las últimas décadas, Garrovillas de Alconétar ha reforzado su papel como enclave cultural en torno a este instrumento. El órgano ha acogido conciertos, cursos y encuentros formativos en los que han participado intérpretes de prestigio y estudiantes de conservatorios, consolidando un circuito especializado en torno a la música de órgano.

La presencia de Montserrat Torrent ha sido clave en este proceso. Su figura ha contribuido a dar visibilidad al instrumento y a situar a la localidad en el mapa de la música clásica, atrayendo a público y especialistas interesados en la interpretación histórica.

Música y patrimonio en una misma cita

El concierto, que se celebra este domingo a partir de las 19:00 horas, se presenta como una oportunidad para disfrutar de un recital de alto nivel en un entorno de gran valor patrimonial. Cuando las primeras notas comiencen a resonar bajo las bóvedas de Santa María, no será solo un concierto, sino un diálogo entre siglos.

El aliento del Renacimiento y la sensibilidad de una intérprete irrepetible se encontrarán en un mismo instante, recordando que hay sonidos capaces de atravesar el tiempo. En Garrovillas de Alconétar, la música no solo se escucha: se convierte en memoria viva, en patrimonio que late y en emoción compartida que, por unas horas, transforma el silencio en historia.