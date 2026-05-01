La III Jornada de Pastoral Social en Navalmoral de la Mata abordará el cuidado de las personas vulnerables

La localidad de Navalmoral de la Mata volverá a poner el foco en el compromiso social con la celebración de la III edición de las Jornadas de Pastoral Social, que tendrán lugar del 4 al 6 de mayo en la Fundación Concha bajo el lema ‘Sociedad del Cuidado’. Una propuesta que combina reflexión, formación y sensibilización en torno a los retos sociales actuales.

Espacio de reflexión comunitaria

Organizadas por la Pastoral Social y Promoción Humana de la Unidad Pastoral de Navalmoral, estas jornadas nacen como un espacio de encuentro entre ciudadanía, profesionales y agentes sociales para analizar problemáticas actuales desde una perspectiva humana y solidaria.

La Pastoral Social, en el ámbito de la Iglesia, tiene como objetivo promover la dignidad de las personas, especialmente de los más vulnerables, y contribuir a una sociedad más justa y solidaria. En este contexto, las jornadas se plantean como una herramienta práctica para trasladar estos principios al día a día del territorio.

Origen de una iniciativa en crecimiento

Las Jornadas de Pastoral Social surgieron en Navalmoral hace tres años como una respuesta a la necesidad de abrir espacios de diálogo sobre cuestiones sociales que afectan directamente a la población, especialmente en ámbitos como la salud, la inclusión o el acompañamiento.

Desde sus primeras ediciones, la iniciativa ha buscado implicar no solo a la comunidad cristiana, sino también a profesionales del ámbito sanitario, educativo y social, consolidándose como un foro abierto a toda la ciudadanía. La continuidad de estas jornadas responde al interés creciente por abordar de forma colectiva los desafíos sociales en entornos locales.

Una edición centrada en el cuidado

Bajo el lema 'Sociedad del Cuidado', esta tercera edición pone el acento en la necesidad de construir comunidades más humanas, donde el cuidado de las personas —especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad— se sitúe en el centro.

El programa de las jornadas se desarrollará durante tres días consecutivos, siempre a las 20:00 horas en la Fundación Concha, con un enfoque temático en cada sesión. Así, el 4 de mayo se abordará el trastorno del espectro autista bajo el título 'TEA: Comprender para incluir', con la participación de la educadora social Ángela González Martín y el psicólogo sanitario Antonio Mario Sánchez Vega.

El 5 de mayo será el turno de la ponencia 'Documento de Voluntades Anticipadas y Testamento Vital', impartida por Dimas Igual Fraile, representante del Colegio de Médicos de Cáceres. Finalmente, el 6 de mayo se centrará en el ámbito del envejecimiento con la charla 'Acompañamiento de personas mayores que se sienten solas', a cargo de Mercedes Villegas Beguiristain, directora de la Fundación Grandes Amigos.

Cada una de estas ponencias aborda realidades concretas que afectan a la sociedad actual, desde la inclusión de personas con trastorno del espectro autista hasta el envejecimiento o la toma de decisiones en el ámbito sanitario.

Reivindicar una sociedad más humana

Más allá de su contenido formativo, las jornadas tienen un claro componente reivindicativo. Desde la organización se insiste en la necesidad de avanzar hacia un modelo social en el que la empatía, la solidaridad y el acompañamiento sustituyan a la indiferencia.

En este sentido, el concepto de "cuidado" se plantea como eje vertebrador de una sociedad que pone en valor las relaciones humanas y la atención a quienes más lo necesitan. La iniciativa se alinea así con las corrientes actuales que defienden un modelo social centrado en la persona y en el bienestar colectivo.

El municipio convertido en punto de encuentro social

Con esta tercera edición, Navalmoral de la Mata refuerza su papel como espacio de reflexión y participación en el ámbito social, en una localidad que, por su posición estratégica y dinamismo, se ha consolidado como referente comarcal.

Las Jornadas de Pastoral Social se presentan así como una oportunidad para detenerse, escuchar y repensar el papel de cada persona en la construcción de una sociedad más justa. Porque cuidar no es solo una acción, sino una forma de entender el mundo, y en Navalmoral, durante tres días, esa idea se convierte en protagonista.