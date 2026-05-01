Oficios antiguos y folclore extremeño protagonizan las fiestas de Torrejón el Rubio

El municipio cacereño de Torrejón el Rubio se prepara para vivir unos días marcados por la tradición, la cultura popular y la convivencia vecinal con motivo de la celebración de varias actividades que ponen en valor las raíces del entorno rural.

Este sábado tendrá lugar la tercera edición del Festival de Oficios, una cita que recupera antiguos trabajos tradicionales como los de pastor, herrero, labrador o carbonero. A lo largo de la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de demostraciones y representaciones de costumbres populares, trasladándose a una época en la que estos oficios formaban parte esencial de la vida cotidiana.

El evento se desarrollará desde la plaza de España hasta la plaza del Rollo, con el apoyo del salón social, y cuenta con la implicación de asociaciones locales y entidades colaboradoras.

Homenaje a las lavanderas

Un día antes, este viernes, será el turno de la actividad 'Lavanderas', una recreación que tendrá lugar en el entorno del Puente del Cordero a partir de las 18.30 horas. Esta iniciativa busca rendir homenaje a las labores tradicionales vinculadas al agua, mostrando cómo se desarrollaban antiguamente estas tareas.

Cartel de 'Lavanderas'. / Cedida

Además, la jornada incluirá degustaciones de productos de la tierra, venta de dulces típicos y ambientación musical, convirtiéndose en una experiencia cultural y gastronómica.

Folclore extremeño

La programación se completa el propio sábado 2 de mayo con una propuesta dedicada al folclore. La plaza de España acogerá a partir de las 18.00 horas una actuación del grupo ACD 'El Escaramujo' de Garrovillas de Alconétar, dentro de un programa de actuaciones por la provincia que pone en valor la música y la danza tradicional extremeña.

Cartel de 'Folklore'. / Cedida

Estas actividades, organizadas con la colaboración de asociaciones locales y el respaldo institucional, reflejan el compromiso de Torrejón el Rubio con la conservación de su patrimonio cultural inmaterial. Durante estos días, el municipio se convierte en un punto de encuentro donde tradición, historia y participación ciudadana se dan la mano para mantener vivas las señas de identidad del territorio.