Pablo Palazuelo: el artista que devolvió la vida al castillo de Monroy

En lo alto del silencio extremeño, donde el tiempo parece detenerse entre encinas y piedra antigua, se alza el castillo de Monroy. Durante décadas fue una ruina olvidada, un vestigio de la historia condenado a desaparecer. Hoy, sin embargo, vuelve a latir. Y ese latido tiene un nombre propio: Pablo Palazuelo.

No fue un arquitecto ni un promotor quien rescató este enclave medieval del abandono, sino un artista. Un creador que, en pleno siglo XX, decidió cambiar los focos internacionales por la soledad de un pequeño pueblo de Extremadura. Allí encontró algo más que inspiración: encontró una misión.

Castillo de Monroy. / Cedida

Pablo Palazuelo fue uno de los grandes nombres de la abstracción geométrica, reconocido internacionalmente y galardonado con premios como el Kandinsky o el Velázquez. Sin embargo, una parte esencial de su obra nació lejos de los museos: entre los muros de un castillo semiderruido en Monroy.

Llegada a Monroy

A comienzos de los años 70, tras regresar de Francia, Palazuelo descubrió que aquella fortaleza del siglo XIV estaba en venta. El edificio, prácticamente en ruinas, era inaccesible para los propios vecinos del pueblo, en una época marcada por la emigración y la escasez. Pero el artista vio algo distinto: un espacio para crear y reconstruir.

Adquirió el castillo en 1970 y, junto a su hermano Juan —arquitecto—, emprendió una restauración titánica que se prolongó durante más de una década.

No se trató de una rehabilitación cualquiera. Palazuelo quiso devolver al castillo su esencia histórica, respetando materiales, formas y memoria. Piedra a piedra, el edificio recuperó el aspecto que pudo tener en torno al año 1600.

Mientras las obras avanzaban, el artista instaló su estudio en el antiguo granero. Allí nacieron algunas de sus series más importantes, como la titulada 'Monroy', testimonio de una etapa profundamente ligada al paisaje extremeño.

Pablo Palazuelo. / Fundación Pablo Palazuelo

Pero quizás lo más importante no fue solo lo que creó dentro de esos muros, sino lo que logró fuera de ellos.

Fundación y renacer

Tras la muerte del artista en 2007, sus herederos recogieron el testigo. A través de la Fundación Pablo Palazuelo, la familia no solo ha conservado el castillo, sino que lo ha abierto al mundo.

Hoy, el castillo recibe visitas guiadas los fines de semana, permitiendo que viajeros, curiosos y amantes del arte recorran sus patios, torres y estancias. Ya no es un espacio cerrado ni olvidado: es un lugar vivo, donde historia y creación dialogan.

Este esfuerzo familiar ha sido clave para que el edificio no vuelva a caer en el abandono. Al contrario, se ha convertido en un motor cultural y turístico para la zona. La restauración del castillo de Monroy no solo salvó un monumento: ayudó a redefinir el valor del patrimonio en Extremadura. En una región con innumerables joyas históricas, muchas veces desconocidas, este proyecto demostró que la recuperación del pasado puede generar futuro.

No es casualidad que el castillo haya sido declarado Bien de Interés Cultural, reconociendo su relevancia histórica y su excelente estado de conservación tras décadas de trabajo.

Castillo de Monroy. / Cedida

Hoy, su silueta domina el pueblo como un recordatorio de lo que ocurre cuando el arte, la voluntad y el compromiso se unen.

La historia de Palazuelo en Monroy no es solo la de un artista excéntrico que compró un castillo. Es la de alguien que entendió que crear también puede significar restaurar, proteger, devolver vida. Y es, sobre todo, la historia de una familia que ha sabido continuar esa visión.

Porque cada fin de semana, cuando las puertas del castillo se abren y alguien cruza su umbral, no solo entra en una fortaleza medieval. Entra en una obra de arte habitada, en un sueño que resistió al tiempo.

En Monroy, el legado de Palazuelo no cuelga de las paredes: está en los propios muros.