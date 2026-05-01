Pedro Mellado presenta en Trujillo Genios y Figuras, un libro que rescata la memoria de 40 trujillanos

El autor trujillano Pedro Mellado presentó ayer en Trujillo su nuevo libro, Genios y Figuras, una obra de 740 páginas dedicada a recuperar la memoria de 40 personas vinculadas a la ciudad que destacaron por su trabajo, su trayectoria, su personalidad o su aportación a la vida local.

El acto contó con la intervención de Javier Diz, presidente de la Hermandad de la Virgen de la Victoria, entidad bajo cuyo paraguas se edita la publicación, y del propio autor. La presentación se celebró la víspera del inicio de la Feria del Queso, una fecha elegida porque muchos familiares y personas relacionadas con los protagonistas del libro se encuentran estos días en Trujillo.

Genios y Figuras nace como continuación del trabajo que Pedro Mellado ha venido desarrollando durante casi dos décadas en la revista Comarca, donde publicó entrevistas mensuales a personajes relevantes de Trujillo. De aquella etapa surgieron tres tomos con un total de 120 entrevistas. Sin embargo, según explicó el autor, hubo personas a las que no llegó a entrevistar porque fallecieron antes de poder hacerlo. De ahí surgió la idea de crear una nueva sección dedicada a quienes ya no estaban, pero cuya historia merecía ser contada.

“El estilo es el mismo que el de las entrevistas, solo que sin estar el entrevistado”, señaló Mellado, quien definió el libro como una colección de semblanzas y biografías construidas a partir de testimonios de familiares, amigos, documentos, hemerotecas, registros y partidas sacramentales.

De los 40 perfiles incluidos en este primer tomo, 13 ya habían sido publicados previamente en la revista Comarca, mientras que el resto son inéditos. Entre los protagonistas figuran nombres como Pedro Marcos, Luis Méndez, Pedro Benito, Mari Sanguino o Pepe Guz, personas que, en palabras del autor, “merecen seguir vivas, aunque sea solamente en el recuerdo”.

La obra ha supuesto siete años de trabajo, un proceso que Mellado calificó como “mucho más duro” que el de sus libros anteriores, por la investigación necesaria para reconstruir la vida de personas ya fallecidas. El volumen incluye además alrededor de 600 fotografías, muchas de ellas inéditas, todas ellas acompañadas de explicaciones para contextualizar la vida y la historia de cada protagonista.

La portada del libro ha sido diseñada por Beatriz Moreno, trabajadora de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, a partir de una fotografía tomada en 1950 en la capilla del castillo de Trujillo. La imagen muestra a Margarita Guerra Ibáñez rezando, en una instantánea realizada por Ramón Espada Otero.

La edición cuenta con la colaboración de la Hermandad de la Virgen de la Victoria y de Hernando de Orellana Pizarro, a través de la fundación Fundación Obra Pía de los Pizarro, que ha contribuido a hacer posible la publicación.

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Mellado destacó que el objetivo del libro no es tanto alcanzar éxito editorial como dejar constancia escrita de una parte de la historia local. “Se trata simplemente de recordar un momento de la historia que aquí queda escrito”, afirmó el autor.