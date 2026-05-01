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Santibáñez el Alto licita la restauración de la muralla oriental de su castillo por 100.000 euros

La actuación, sin fondos europeos, contempla la subcontratación parcial y busca reforzar el atractivo cultural del municipio

Imagen de parte de la muralla, en el cementerio del castillo de Santibáñez el Alto.

Imagen de parte de la muralla, en el cementerio del castillo de Santibáñez el Alto. / Reserva Extremadura

Pablo Parra

Cáceres

El Ayuntamiento de Santibáñez el Alto ha sacado a licitación el proyecto de restauración de la muralla oriental de la alcazaba de su castillo, una actuación destinada a la conservación y puesta en valor de este enclave patrimonial. El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un presupuesto base de 100.000 euros (82.644,63 euros sin impuestos) y un plazo de ejecución de seis meses.

La intervención, tramitada mediante procedimiento abierto simplificado, tiene como objetivo actuar sobre uno de los elementos más representativos del conjunto histórico, conforme al proyecto técnico redactado al efecto. Se enmarca dentro de los trabajos de restauración y de construcción vinculados a bienes culturales, según la clasificación CPV.

El órgano de contratación es el pleno del Ayuntamiento de la localidad de Sierra de Gata, que ha establecido como fecha límite para la presentación de ofertas el 18 de mayo. La apertura de las propuestas económicas tendrá lugar el 21 de mayo en acto público.

Criterios

Entre los criterios de adjudicación se valorarán aspectos como el precio ofertado, la ampliación del plazo de garantía, la experiencia en trabajos realizados en bienes de interés cultural, la clasificación del contratista y la contratación de trabajadores, incorporando así elementos tanto económicos como sociales y técnicos en la valoración final.

Asimismo, el contrato contempla condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental, orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al fomento del reciclaje y el uso de materiales reutilizables, en línea con los principios de sostenibilidad.

Podrán concurrir empresas que acrediten solvencia técnica y económica, incluyendo experiencia en obras similares, disponibilidad de personal cualificado —entre ellos restauradores titulados— y medios materiales adecuados. Además, se exige un volumen anual de negocio mínimo equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato.

Sin fondos europeos

La actuación no cuenta con financiación de fondos europeos y permitirá la subcontratación parcial de determinados trabajos, conforme a la normativa vigente.

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Con esta iniciativa, el consistorio busca preservar el patrimonio histórico del municipio y reforzar su atractivo cultural, apostando por la conservación de uno de sus elementos arquitectónicos más emblemáticos.

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