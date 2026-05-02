Descubre el Mojeteo de Acebo, la ensalada de naranja que es memoria y arraigo en la Sierra de Gata

En Acebo hay platos que se comen y platos que se recuerdan. El Mojeteo pertenece a ambas. Esta receta tradicional, humilde en su origen y profundamente ligada a la vida cotidiana del municipio, volverá a ocupar un lugar protagonista este sábado 2 de mayo con motivo de la Fiesta de la Naranja, una jornada que rinde homenaje al fruto más emblemático de la localidad, pero que encuentra en este plato una de sus expresiones más auténticas.

Quien quiera entender Acebo desde la mesa difícilmente encontrará una explicación mejor. El Mojeteo no es solo una ensalada de naranja. Es memoria familiar, cocina de aprovechamiento, costumbre compartida y una forma muy concreta de entender la comida: sin prisas, alrededor de un plato común y con pan dispuesto para no dejar ni una gota de salsa.

El alcalde del municipio, Julián Puerto, lo resume con una frase que explica el arraigo de la receta: “Hemos nacido con ella”. A sus 70 años, asegura que siempre la ha conocido en las casas de Acebo, lo que sitúa su origen muchas décadas atrás. Calcula que puede superar con facilidad el siglo de antigüedad, quizá acercarse incluso a los doscientos años.

No hay documentos que fijen una fecha exacta, pero sí una certeza compartida: forma parte de la identidad local desde hace generaciones.

Ingredientes

Como tantas elaboraciones populares, el Mojeteo nació de la necesidad y del ingenio. Se preparaba con lo que había a mano y con productos accesibles en un entorno rural. La naranja, abundante en Acebo gracias al clima suave y a la disponibilidad de agua, se convirtió en la base natural de una receta fresca, nutritiva y sencilla. A partir de ahí, cada ingrediente sumaba matices.

La versión más extendida parte de naranja troceada, a la que se añade aceite de oliva y sal. Después llegan el huevo cocido —con la yema machacada hasta integrarse en el conjunto—, aceitunas negras y pescado en salazón o conserva. Antiguamente era habitual el bacalao, muy presente en las despensas de interior cuando no abundaban otras opciones. Hoy también se utiliza atún. En algunas casas se incorpora además limón para reforzar el punto ácido.

El resultado sorprende a quien lo prueba por primera vez. El dulzor natural de la naranja convive con la acidez del cítrico, la untuosidad del aceite, el sabor intenso del pescado y la suavidad del huevo. No responde a patrones habituales, pero precisamente ahí reside parte de su encanto: es una receta singular, con personalidad propia y ajena a modas.

Sin embargo, para los vecinos de Acebo el Mojeteo no termina en la mezcla de ingredientes. Su esencia está también en lo que queda al final. En el fondo del plato se forma una salsa natural hecha con el zumo de naranja, el aceite y los jugos del resto de productos. Y entonces llega el momento que da sentido a su nombre: mojar pan.

La tradición popular vincula el término Mojeteo a esa costumbre de rebañar el plato hasta apurarlo. No sirve cualquier pan. En el municipio defienden piezas con buena miga, consistentes y capaces de absorber el caldo sin romperse. Para muchos, ese último tramo de la comida es incluso el mejor.

También la forma de servirlo revela su carácter social. Lo habitual no es presentarlo en platos individuales, sino en una fuente al centro de la mesa. Cada comensal participa, conversa, toma pan, repite. El Mojeteo se comparte, y en esa costumbre hay algo más profundo que una receta: una manera de reunirse.

La Fiesta de la Naranja

Ese simbolismo explica que el plato tenga un papel destacado en la Fiesta de la Naranja, que Acebo celebra este sábado. A las tres de la tarde está previsto el reparto gratuito de Mojeteo para todos los asistentes, una oportunidad para que visitantes y vecinos redescubran una preparación que resume la cocina más genuina del municipio.

La fiesta alcanza este año su séptima edición. Surgió gracias al impulso de un grupo de vecinos que consideró necesario rendir homenaje a uno de los grandes símbolos locales: la naranja. Desde entonces, la cita ha ido creciendo hasta consolidarse como una jornada festiva de referencia en la Sierra de Gata.

Mojeteo. / E.P

No faltan motivos para esa reivindicación. Acebo ha sido históricamente un pueblo naranjero. Durante generaciones, el cultivo del cítrico formó parte del paisaje agrícola y de la economía doméstica. Las naranjas se vendían en localidades cercanas y también salían hacia Castilla atravesando el puerto, donde en ocasiones se cambiaban por trigo, patatas u otros productos básicos.

La naranja: protagonista en Acebo

Aún hoy la calidad de la naranja acebana continúa siendo motivo de orgullo. El propio alcalde recuerda un dicho popular que resume esa relación histórica: “Cuando no hay naranjitas, qué comerán”. Este año, sin embargo, la cosecha se ha visto condicionada por las abundantes lluvias y los temporales de viento, que provocaron la caída de parte del fruto.

Pese a ello, la fiesta volverá a llenar las calles de ambiente y actividad. El programa incluye mercado artesanal, degustaciones gastronómicas, reparto de plantas, concursos de postres elaborados con naranja, mermeladas, vinos y la tradicional rosca de las siete cosas. Habrá también música en directo, pasacalles, verbena y actividades infantiles.

Junto al aspecto lúdico, la jornada incorpora además una vertiente divulgativa. Se han programado paseos por el entorno para mostrar la flora local, los huertos tradicionales y el cultivo del naranjo: cómo se planta, cómo se cuida o cuándo se poda. El Ayuntamiento quiere aprovechar también la cita para impulsar la recuperación de variedades propias de Acebo, ante la expansión de árboles comprados en viveros y la pérdida progresiva de ejemplares tradicionales.

Imagen de naranjas. / E.P.

Pero incluso entre puestos, conciertos y dulces cítricos, el Mojeteo conserva un lugar especial. Representa la cocina de verdad, la que no nació para exhibirse sino para alimentar; la que convirtió ingredientes corrientes en una receta con carácter; la que sigue explicando un pueblo mejor que muchos discursos.

Acebo, conocido también por su tradición del encaje de bolillos, mantiene vivas muchas de sus señas de identidad a través de celebraciones como esta. La naranja habla de su tierra y de su historia agrícola. El Mojeteo, de su ingenio culinario y de su forma de compartir.

Este sábado ambas tradiciones volverán a encontrarse. Y quienes se acerquen al municipio comprobarán que, a veces, la mejor manera de conocer un lugar no está en los monumentos ni en los folletos turísticos, sino en una mesa rodeada de gente, una buena pieza de pan y un plato de Mojeteo en el centro.