La ermita de San Lázaro afronta el tramo final de la Novena al Santísimo Cristo de la Salud
La celebración continuará este fin de semana con la Santa Misa Solemne del domingo y la tradicional puja de regalos donados, una costumbre que se mantiene desde 1860
La ermita de San Lázaro vive desde hoy el tramo final de la Novena al Santísimo Cristo de la Salud, una de las celebraciones religiosas con mayor arraigo devocional en Trujillo. Los actos comenzaron el pasado 25 de abril y concluirán este domingo, 3 de mayo, con la jornada principal de esta festividad.
Durante estos días, los fieles han podido participar en la Santa Misa y Novena en dos horarios: por la mañana, a las 9.30 horas, y por la tarde, a las 20.00 horas. La programación se mantiene hasta el cierre de la novena, que tendrá lugar este domingo en la ermita de San Lázaro.
El día grande llegará el 3 de mayo con la Santa Misa Solemne, prevista a las 11.00 horas. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará en los alrededores de la ermita la tradicional puja de regalos donados por la vecindad. Esta cita, que se viene realizando desde 1860, es una de las costumbres más singulares del municipio y suele reunir objetos muy variados, desde dulces hasta verduras, macetas y otros presentes aportados por los vecinos.
La recaudación de la puja se destinará a cubrir distintas necesidades de la ermita. En el cuidado diario de este templo destaca la labor de Petra Durán y su familia, dedicadas durante todo el año a su mantenimiento, una tarea que se intensifica especialmente durante los días de la novena.
Con esta celebración, Trujillo vuelve a renovar su vínculo con el Santísimo Cristo de la Salud y con la ermita de San Lázaro, un enclave donde devoción, tradición y colaboración vecinal se unen cada año en torno a una cita centenaria.
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