El festival que mezcla Carlos V y jamón conquista Montánchez.

La comarca montanchega ha acogido este sábado el I Festival de Carlos V y el Jamón de Montánchez, una cita que ha reunido a numerosos vecinos y visitantes llegados de distintos puntos de Extremadura e incluso de fuera de la región, consolidándose como una propuesta con gran capacidad de atracción desde su primera edición.

La jornada ha comenzado en la localidad de Salvatierra de Santiago, donde se ha desarrollado una ruta ecuestre acompañada de una degustación de migas, dando inicio así a la marcha hacia Montánchez en un ambiente de convivencia y tradición.

Ya en Montánchez, en torno a las 12:00 horas, uno de los momentos más entrañables ha tenido lugar con la recepción a Su Majestad Carlos V por parte de los niños de los centros educativos del municipio y de otras localidades. Los más pequeños han sido los encargados de darle la bienvenida a través de discursos elaborados en sus respectivos colegios, aportando un componente educativo y participativo al festival.

Uno de los ejes centrales del evento ha sido el combate de corte de jamón, una original actividad en la que cuatro empresas jamoneras han competido en un formato dinámico, simulando un auténtico “ring”. Los participantes han tenido que cortar 1,5 kilos de jamón desde taco y presentar el producto de forma creativa, siendo valorados tanto por la técnica como por la originalidad.

Durante la jornada, los asistentes también han podido disfrutar del reparto de dulces típicos, de las historias, gestas y cantares del trovador, y de un ambiente festivo que ha llenado las calles del municipio.

El broche final lo ha puesto la música del Dúo Orfeo en el castillo de Montánchez, donde vecinos y visitantes han podido disfrutar de un atardecer único, poniendo fin a un día marcado por la convivencia, la cultura y la gastronomía.

Como cierre del festival, se ha hecho entrega del premio “Más bueno que un jamón de Montánchez” a Guillermo Gracia Nuez, en reconocimiento a su trayectoria y valores.

Con esta primera edición, Montánchez sienta las bases de un festival que nace con vocación de continuidad, aunando historia, tradición y uno de sus principales emblemas: el jamón.