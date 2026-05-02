La Junta de Extremadura actualiza la delimitación cartográfica entre Mohedas de Granadilla y La Pesga

La Junta de Extremadura ha dado un paso más en la definición de los límites entre los municipios cacereños de Mohedas de Granadilla y La Pesga. Lo ha hecho con una resolución que no cambia las fronteras sobre el terreno, pero sí las afina sobre el mapa, incorporando coordenadas más precisas a una delimitación que, en algunos tramos, se remonta a más de un siglo.

El origen del proceso está en una solicitud presentada en enero de 2025 por el Ayuntamiento de Mohedas de Granadilla, que pidió revisar la precisión geométrica de la línea divisoria. A partir de ahí, técnicos de la Junta y representantes municipales iniciaron un trabajo que combinó revisión de documentos históricos, reuniones y visitas sobre el terreno para localizar antiguos mojones —las referencias físicas que marcan los límites—.

Contexto

Pero el camino no ha sido sencillo. El Ayuntamiento de La Pesga ha mostrado desde el principio sus reservas. Sus responsables defienden que el límite tradicional ha sido reconocido durante décadas y que cualquier cambio, aunque sea técnico, puede generar confusión o incluso conflictos. Entre sus argumentos, apuntan a que la frontera debería seguir elementos naturales como el regato de Los Zarzales y denuncian diferencias entre mapas y fuentes utilizadas.

El debate se fue intensificando a lo largo de 2025, con alegaciones formales y peticiones de reuniones técnicas. La Pesga insistió en que no veía necesario reabrir la delimitación si no existía un conflicto real, mientras que el proceso impulsado por la Junta se centraba en ajustar con mayor exactitud lo ya acordado históricamente.

Distancia entre Mohedas de Granadilla y La Pesga. / E.P

Finalmente, un informe técnico elaborado en septiembre de 2025 avaló la actualización en aquellos tramos donde sí existe una base legal clara, apoyada en actas históricas de 1902 y 1966. En esos casos, la Junta ha aprobado ahora una cartografía más precisa, traduciendo los antiguos acuerdos a coordenadas modernas.

Incógnitas

Sin embargo, no todo queda resuelto. Hay partes del límite que nunca fueron definidas con acuerdo entre los municipios y que, por tanto, siguen en el aire. Esos tramos deberán resolverse mediante un procedimiento distinto, el de deslinde, que ya está en marcha y que podría ser más complejo.

La propia resolución deja claro este punto: la actualización aprobada no altera la frontera ni decide sobre las zonas en disputa. Es, en esencia, un ajuste técnico que convive con un conflicto aún pendiente.

El documento, firmado el 16 de abril de este año, pone fin a la vía administrativa, aunque abre la puerta a recursos por parte de los ayuntamientos implicados.

Mientras tanto, sobre el terreno, la línea entre Mohedas de Granadilla y La Pesga sigue siendo la misma de siempre. Pero sobre el papel, ahora está dibujada con mayor precisión… y con algunos interrogantes aún por despejar.