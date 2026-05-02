El Maya Folk de Carcaboso, un punto de encuentro para la música y danza tradicional de la provincia de Cáceres

La localidad cacereña de Carcaboso volverá a convertirse este mes de mayo en un punto de encuentro para la tradición y el folclore con la celebración de una nueva edición del Maya Folk, una cita que se enmarca dentro de la festividad de la Cruz Bendita y que reúne a grupos de música y danza tradicional de distintos puntos de la provincia.

Una tradición ligada a las mayas

El Maya Folk encuentra su origen en la antigua tradición de "las mayas", una costumbre muy extendida en Extremadura que se celebra en torno al mes de mayo y que está vinculada a los ritos de la primavera. Esta práctica consiste en representar a una joven o figura simbólica adornada con flores, mientras vecinos y grupos recorren las calles cantando coplas y realizando danzas tradicionales.

En muchas localidades, estas rondas incluyen versos improvisados en los que se ensalza a la maya, una costumbre documentada en el folclore extremeño. En Carcaboso, esta tradición ha evolucionado hasta convertirse en un evento organizado que combina ese legado popular con una programación cultural más amplia, dando lugar al actual Maya Folk.

De tradición popular a encuentro cultural

El Maya Folk surgió como una forma de recuperar y poner en valor las raíces folclóricas del municipio, integrando la tradición de las mayas dentro de un formato más abierto y participativo. Con el paso de los años, el evento ha ido creciendo y consolidándose como un encuentro comarcal en el que participan agrupaciones de diferentes localidades.

Este tipo de iniciativas se enmarca en el impulso que ha tenido el folklore en Extremadura, donde festivales y encuentros han contribuido a preservar músicas, danzas y costumbres tradicionales como parte del patrimonio cultural de la región.

Participación y ambiente en ediciones anteriores

Las ediciones anteriores del Maya Folk han destacado por la alta participación de grupos y la implicación vecinal, convirtiendo las calles de Carcaboso en un escenario abierto donde se mezclan música, color y tradición. La presencia de tamborileros, asociaciones folclóricas y grupos de danza ha sido una constante, reforzando el carácter colectivo del evento.

Además, el ambiente festivo y la estética tradicional, con trajes regionales, cestas decoradas y elementos florales, han contribuido a consolidar la cita como una de las más singulares del entorno del Valle del Alagón.

Programa y grupos participantes

La edición de este año tendrá lugar este domingo y contará con la participación de varios grupos que aportarán diferentes estilos dentro del folklore tradicional.

Entre ellos se encuentran Virgen de Tebas de Casas de Millán, El J’Higueral de Ahigal, Los Batanes de El Batán con Las Mondas de Cazadilla y Cantarrapo de Portezuelo con Las Serranas de Portaje, además del grupo local Agua Fresca y la presencia de tamborileros.

En este sentido, Agua Fresca se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales referentes culturales del municipio. Se trata de una agrupación vinculada a la Asociación Cultural y Folclórica local, que trabaja en la recuperación y difusión de las tradiciones, la música y la indumentaria típica de la zona.

Su participación en el Maya Folk no solo aporta identidad propia al evento, sino que también refuerza el papel de Carcaboso como espacio activo en la conservación del folclore extremeño, con actuaciones habituales en fiestas locales y encuentros comarcales.

Un referente en el calendario local

En Carcaboso, el Maya Folk no es solo una cita en el calendario, sino un latido colectivo que recorre las calles al ritmo de tamboriles y coplas. Entre flores, trajes y danzas, la tradición se hace presente y se transforma, demostrando que el folclore no pertenece al pasado, sino que se reinventa cada año en la voz y los pasos de quienes lo mantienen vivo. Porque mientras haya quien cante, baile y recuerde, la maya seguirá floreciendo en cada primavera.