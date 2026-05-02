Programa completo de San Isidro Labrador en Villanueva de la Vera: del concurso gastronómico a la comida popular

La localidad cacereña de Villanueva de la Vera se prepara para celebrar una nueva edición de San Isidro Labrador, una de las festividades más representativas del municipio y profundamente vinculada a su identidad agrícola. Durante los días 16 y 17 de mayo, el entorno de El Tudal volverá a convertirse en el epicentro de una celebración que combina tradición, religiosidad y actividades lúdicas en un ambiente de convivencia vecinal.

Origen de una tradición ligada al campo

La festividad de San Isidro tiene su origen en la figura de Isidro Labrador, un campesino madrileño del siglo XII que fue canonizado en 1622 y que desde entonces es considerado patrón de los agricultores. Su devoción se extendió rápidamente por las zonas rurales de España, especialmente en territorios donde la agricultura ha sido históricamente el motor económico.

En Extremadura, y en particular en comarcas como La Vera, esta celebración se consolidó como una jornada de agradecimiento por las cosechas y de petición de protección para los campos. En Villanueva de la Vera, la tradición ha sido transmitida de generación en generación, manteniendo elementos como la bendición de los campos o las ofrendas al santo, que siguen teniendo un fuerte significado simbólico para los vecinos.

El Tudal, escenario de la convivencia

El enclave de El Tudal acoge cada año los actos principales de la festividad. Se trata de un espacio natural que permite mantener el carácter tradicional de la romería, en la que vecinos y visitantes comparten jornada en el campo, en un ambiente que mezcla lo religioso con lo festivo.

La celebración no solo tiene un componente devocional, sino también social, ya que supone un punto de encuentro para familias y grupos de amigos, reforzando los lazos comunitarios en torno a una tradición común.

Programa de actividades

La programación de este año arrancará el sábado 16 de mayo con un concurso gastronómico temático a las doce de la mañana, cuyo fallo del jurado está previsto para las 14:00 horas. A continuación, a las 13:00 horas, tendrá lugar la actuación de la charanga Auténtica Pata Negra, que animará el ambiente festivo.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará la ofrenda floral al santo, seguida del convite de los mayordomos, uno de los momentos de mayor participación vecinal. A las 18:00 horas se desarrollará el gran festejo taurino, mientras que la jornada continuará con el desfile de sombreros a las 19:30 horas, una actividad que combina creatividad y humor.

La noche estará marcada por la música, con el concierto del grupo Malas Pulgas a las 21:00 horas y la posterior sesión de DJ a cargo de Víctor Montero a partir de las 00:30 horas.

El domingo 17 de mayo comenzará con una ruta familiar en bicicleta a las 09:30 horas, con salida desde la Plaza del Ayuntamiento. A las 11:30 horas tendrá lugar uno de los actos más significativos, la procesión y bendición de los campos, seguida de la misa en honor a San Isidro y la suelta de ofrendas.

La jornada continuará con la actuación del grupo folclórico La Corona a las 13:00 horas y culminará con una comida popular a las 14:30 horas, patrocinada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera.

Una fiesta que mantiene su esencia

En Villanueva de la Vera, San Isidro no se mide solo en actos ni en horarios, sino en lo que ocurre entre ellos: en las conversaciones a la sombra, en las manos que comparten comida y en la mirada puesta en la tierra que da sentido a todo.

Porque esta fiesta no solo recuerda de dónde viene el pueblo, sino que reafirma quién es, manteniendo viva una forma de entender la vida ligada al campo, al tiempo y a la comunidad. Una tradición que, lejos de quedarse en el pasado, sigue latiendo cada primavera con la misma fuerza que siempre.