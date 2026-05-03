Conoce la Casa Palacio del siglo XVII en Oliva de Plasencia, ligada al secretario de cámara del rey Felipe III

El municipio cacereño de Oliva de Plasencia conserva en su casco urbano una Casa Palacio del siglo XVII vinculada a los antiguos señores de la villa. Su historia conecta el patrimonio local con el condado de la Oliva de Plasencia; con el conde Rodrigo Calderón y con el corredor histórico de Cáparra.

Una casa noble del siglo XVII

La Casa Palacio de los Condes de Oliva es hoy día uno de los edificios patrimoniales más relevantes del municipio. El ayuntamiento la incluye dentro del patrimonio histórico-artístico local, junto a otros bienes, como las ruinas de la ciudad antigua de Cáparra y la iglesia parroquial de San Blas.

La información turística de Ambroz-Cáparra describe el edificio como una casa nobiliaria de estilo renacentista construida en el siglo XVII. El inmueble presenta una planta cuadrangular alargada, dos cuerpos de ladrillo, ventanas adinteladas y una puerta de cantería decorada con almohadillado y pirámides herrerianas.

La puerta principal de la Casa Palacio de Oliva de Plasencia. / Toni Gudiel

No es, por tanto, una simple vivienda antigua, aunque su aspecto ya no es el de antaño. El palacio habla del tiempo en que Oliva de Plasencia se organizaba en torno al poder señorial, a las casas nobiliarias y a una estructura social muy distinta a la actual.

Los señores de la villa y Rodrigo Calderón

Según recogen fuentes turísticas, el palacio fue el hogar de los señores de la villa y el edificio conserva vestigios de su antigua grandeza. Además, la historia del palacio se cruza con la del condado de la Oliva de Plasencia y con Rodrigo Calderón, una de las figuras más poderosas y discutidas del reinado de Felipe III.

De hecho, el portal PARES, dependiente del Ministerio de Cultura, identifica a Rodrigo Calderón como conde de la Oliva de Plasencia, marqués de Siete Iglesias, señor de varias villas, caballero de Santiago, capitán de la Guardia Alemana del rey y embajador en Francia, Flandes y Venecia.

Una imagen de la Casa Palacio de Oliva de Plasencia, en la actualidad. / Toni Gudiel

Condenado a muerte y ejecutado

Calderón fue uno de los hombres ligados al entorno del duque de Lerma y su trayectoria terminó convertida en ejemplo del ascenso y caída de los favoritos de la corte.

Según varias referencias bibliográficas, pese a llegar a ser secretario de cámara del rey Felipe III y embajador extraordinario en los Países Bajos, fue sometido a un largo proceso judicial iniciado en 1619, condenado a muerte y ejecutado públicamente en la Plaza Mayor de Madrid el 21 de octubre de 1621.

De esta forma, el linaje asociado al condado de la Oliva quedó unido a un personaje cuya muerte alcanzó una importante dimensión.

El segundo conde y la continuidad del título

La documentación de PARES recoge también que el hijo de Rodrigo Calderón e Inés de Vargas Carvajal y Trejo fue Francisco Calderón y Vargas, a quien, tras la muerte de su padre en 1621, le fueron restituidos el título de segundo conde de la Oliva de Plasencia y el señorío de Siete Iglesias, aunque no el marquesado.

Ese dato señala la continuidad del título tras la caída de Rodrigo Calderón y permite seguir la línea familiar. La historia del palacio no se limita, por tanto, al primer conde ni al brillo oscuro de la corte; pertenece también a una genealogía nobiliaria que mantuvo relación con Oliva de Plasencia durante generaciones.

La vigencia administrativa del título ha llegado incluso hasta años recientes. Así, el Boletín Oficial del Estado publicó en 2013 la solicitud de sucesión en el título de Conde de la Oliva de Plasencia a favor de Felipe Vargas-Zúñiga de Uríbarri, por fallecimiento de su padre, José Ramón Vargas-Zúñiga Ceballos-Zúñiga.

Parte de un jardín y fuentes de la Casa Palacio de Oliva de Plasencia. / Toni Gudiel

Oliva, Cáparra y los títulos nobiliarios

Por otro lado, para Oliva de Plasencia, la Casa Palacio de los Condes de Oliva se suma a otro de sus tesoros, Cáparra, que concentra buena parte de la atención del visitante por su peso romano, pero el palacio tiene también un valor destacado, al ser una muestra de los señoríos, las familias nobles y las residencias civiles que marcaron el paisaje social de la Edad Moderna en este municipio y en toda la península.

Así, la Casa Palacio de los Condes de Oliva resume una parte de la historia extremeña: la del poder nobiliario en los pueblos y la de los títulos que sobreviven.