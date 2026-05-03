El Geolodía 2026 llega a Mirabel con una excursión gratuita para explorar la geología de Monfragüe

La localidad cacereña de Mirabel, integrada en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, será este año el escenario del Geolodía 2026 en Cáceres, una actividad divulgativa que permitirá a los participantes descubrir el patrimonio geológico de la zona a través de una excursión guiada y gratuita.

Una iniciativa científica abierta a la ciudadanía

El Geolodía es una iniciativa de ámbito nacional promovida por la Sociedad Geológica de España (SGE) que se celebra desde 2005 con el objetivo de acercar la geología al público general. La actividad consiste en excursiones guiadas por especialistas que explican, sobre el terreno, la historia geológica de distintos enclaves, fomentando el conocimiento y la conservación del patrimonio natural.

En la provincia de Cáceres, la organización corre a cargo de la Asociación Geológica de Extremadura (AGEX) y cuenta con la colaboración de instituciones como la Universidad de Extremadura y el CSIC. A lo largo de los años, el Geolodía se ha consolidado como una cita divulgativa de referencia, con una alta participación en cada edición.

Un recorrido por la geología de Mirabel

La edición de 2026 se desarrollará en el entorno del castillo de Mirabel, punto de encuentro de la excursión, que tendrá lugar entre las 9:30 y las 14:00 horas. Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer de primera mano las características geológicas de este enclave, marcado por la presencia de materiales muy antiguos y estructuras rocosas de gran interés.

El territorio de Mirabel forma parte del relieve característico de Monfragüe, donde predominan materiales como las cuarcitas y pizarras del Paleozoico, originadas hace más de 300 millones de años durante la formación del antiguo supercontinente Pangea. Estas rocas, sometidas a procesos de plegamiento y erosión, han dado lugar a paisajes de crestas y sierras, conocidos como "relieves apalachenses", muy visibles en esta zona del norte cacereño.

Además, la cercanía al Parque Nacional de Monfragüe permite observar la relación entre la geología y el paisaje actual, donde la acción de los ríos y la vegetación han modelado un entorno de gran valor ecológico y geológico.

Otras ediciones en la provincia de Cáceres

En años anteriores, el Geolodía en la provincia de Cáceres ha recorrido distintos enclaves de interés geológico, como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, declarado por la Unesco, o zonas como Los Barruecos, donde se explican procesos de erosión granítica, y la comarca de La Vera, con formaciones volcánicas y depósitos sedimentarios.

Estos itinerarios han permitido poner en valor la diversidad geológica de la provincia, mostrando desde antiguos fondos marinos hasta paisajes modelados por el agua y el tiempo.

Inscripciones y desarrollo de la actividad

La excursión será gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente a través del enlace habilitado por la organización, debido al aforo limitado. Los participantes recibirán información detallada sobre la ruta y contarán con guías especializados que explicarán los aspectos más relevantes del recorrido.

El Geolodía, que se celebrará el 9 de mayo, no solo tiene un carácter divulgativo, sino también educativo, ya que busca concienciar sobre la importancia de conservar el patrimonio geológico, un elemento fundamental para comprender la historia de la Tierra y del paisaje.

Divulgación científica en el medio rural

En Mirabel, donde cada piedra guarda millones de años de historia, el Geolodía invita a detenerse, observar y entender el paisaje con otros ojos. No se trata solo de caminar entre sierras y rocas, sino de descifrar el pasado que ha dado forma al presente, de escuchar lo que la tierra tiene que contar.

Porque en este rincón de Monfragüe, la geología deja de ser una ciencia lejana para convertirse en una experiencia viva, capaz de conectar a quienes participan con la memoria profunda del territorio.