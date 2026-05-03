El paraje de Los Barruecos es conocido desde hace décadas como un enclave privilegiado para los amantes de la naturaleza y la geología. Declarado Monumento Natural en 1996, este singular paisaje granítico —salpicado de charcas, bolos y colonias de cigüeña blanca— ha consolidado su atractivo turístico e incluso ha servido como escenario de producciones internacionales como Juego de Tronos. Sin embargo, más allá de su evidente riqueza ambiental, existe una dimensión menos visible y aún insuficientemente valorada: su extraordinario patrimonio arqueológico y, en particular, su arte rupestre.

En el término municipal de Malpartida de Cáceres se extiende este conjunto de batolitos graníticos que, desde la prehistoria reciente hasta época romana, ha sido ocupado de forma continuada por distintas comunidades humanas. Los vestigios de esta ocupación son numerosos: yacimientos arqueológicos, tumbas excavadas en roca y, sobre todo, un conjunto de pinturas y grabados que sitúan a Los Barruecos como uno de los núcleos de arte rupestre postpaleolítico más relevantes de Extremadura.

Un arte esquemático que desafía el tiempo

Las manifestaciones pictóricas de Los Barruecos se inscriben dentro del denominado Arte Rupestre Esquemático, característico de las primeras culturas metalúrgicas de la península ibérica. Aunque su cronología sigue siendo objeto de debate, los especialistas la sitúan entre el Neolítico final y el Calcolítico, alcanzando su apogeo en el III milenio a.C.

Según la investigadora María Isabel Sauceda Pizarro, estas pinturas “apuntan hacia la etapa inicial y plena del Calcolítico en Extremadura”, en consonancia con las propuestas de autores como Ripoll, Jordá o Blázquez. Este marco temporal coincide con un momento clave de transformación social y tecnológica, en el que las primeras comunidades metalúrgicas desarrollaron nuevas formas de expresión simbólica.

Fotogalería | El Santuario de los Barruecos: la claustrofóbica roca que esconde un tesoro rupestre / EP

Las pinturas, ejecutadas principalmente en pigmento rojo —con tonalidades que varían del anaranjado al rojo intenso—, se distribuyen en pequeñas grietas, fisuras y abrigos naturales del granito. Esta localización, a menudo discreta, explica que muchas de ellas pasen inadvertidas para el visitante no especializado.

El 'Santuario de los Barruecos': una joya escondida

Entre todos los conjuntos documentados, destaca uno en particular por su complejidad, estado de conservación y riqueza iconográfica. Conocido por algunos investigadores como el Santuario de los Barruecos, este enclave permanece fuera de las rutas señalizadas, lo que contribuye tanto a su preservación como a su carácter casi mítico.

Se trata de una concavidad formada por la erosión del granito, con una entrada extremadamente estrecha —de apenas 20 centímetros de altura— que obliga a acceder arrastrándose. En contraste, el interior sorprende por su amplitud, con espacio suficiente para varias personas y una altura que supera los dos metros.

Es en este espacio íntimo donde se concentra el conjunto pictórico más relevante del área. Las representaciones, de carácter monocromo, incluyen motivos antropomorfos, figuras ancoriformes, cuadrúpedos, elementos ramiformes y numerosas puntuaciones. La intensidad del color y su notable estado de conservación refuerzan la impresión de estar ante un lugar de especial significado simbólico.

Escenas, símbolos y narrativas prehistóricas

Dentro de la cavidad, las pinturas se disponen aprovechando las irregularidades de la roca, especialmente en zonas cercanas a la entrada y en superficies protegidas del interior. Entre las representaciones más llamativas destacan motivos de tipo soliforme acompañados de agrupaciones de puntos, así como composiciones de gran tamaño que parecen ocupar una posición central en el conjunto.

Especial atención merece una escena en la que se aprecia un cuadrúpedo sobre el que se dispone una figura antropomorfa con tocado, interpretada por algunos especialistas como una posible escena de domesticación. Su tamaño y ubicación la convierten en una de las imágenes más significativas del enclave.

En otras zonas de la cavidad aparecen figuras humanas esquemáticas, algunas de tipo ancoriforme, junto a barras, puntos y manchas redondeadas. En uno de los huecos naturales del granito —los conocidos tafoni— se conserva una figura antropomorfa semiesquemática acompañada de formas circulares, lo que demuestra la adaptación del arte a la propia morfología de la roca.

Fotogalería | El Santuario de los Barruecos: la claustrofóbica roca que esconde un tesoro rupestre / EP

Grabados y cazoletas: un paisaje ritual

Junto a las pinturas, Los Barruecos albergan también numerosos grabados rupestres, entre los que destacan las llamadas 'cazoletas': pequeñas cavidades excavadas en la roca, cuya función aún no ha sido determinada con certeza. Algunas hipótesis sugieren un uso relacionado con prácticas metalúrgicas o rituales, aunque la falta de estudios concluyentes mantiene el debate abierto.

Estas manifestaciones, distribuidas principalmente a los pies de los grandes bolos graníticos, refuerzan la idea de que el paisaje de Los Barruecos no solo fue habitado, sino también interpretado y transformado simbólicamente por sus antiguos pobladores.

Fotogalería | El Santuario de los Barruecos: la claustrofóbica roca que esconde un tesoro rupestre / EP

A pesar de su importancia, gran parte de este patrimonio permanece desconocido para el público general. Muchos visitantes recorren el Monumento Natural atraídos por su belleza paisajística sin ser conscientes de la riqueza arqueológica que alberga.

La protección legal del yacimiento, amparada por la legislación de Patrimonio Histórico, garantiza su conservación, pero también plantea el reto de compatibilizar la divulgación con la preservación.

Los Barruecos representan un espacio donde naturaleza, historia y simbolismo convergen. Un lugar que invita no solo a la contemplación, sino también a la reflexión sobre las primeras formas de pensamiento y expresión humana.

Quienes logran adentrarse en estos rincones ocultos siguiendo mapas imprecisos o intuiciones persistentes coinciden en una sensación difícil de describir: la de estar frente a un legado silencioso que, miles de años después, sigue interpelando al presente.