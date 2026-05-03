Descubre el Torreón, el singular techo de Extremadura situado en la provincia de Cáceres con vistas que alcanzan Portugal

El Torreón, situado en la divisoria entre las provincias de Cáceres y Salamanca, es uno de los enclaves naturales más singulares de Extremadura al ser considerado el punto más alto de la comunidad autónoma, con una altitud que ronda los 2.401 metros. Este pico se ha consolidado como un referente para montañeros y amantes de la naturaleza que buscan coronar el denominado "techo de Extremadura".

El techo de Extremadura

El Torreón forma parte del sector occidental del Sistema Central, dentro del territorio de Extremadura, y debe su nombre a la ubicación de su vértice, situado sobre una estructura artificial de piedra a modo de torre que corona la cima.

Aunque muchos lo denominan con este curioso nombre, el Instituto Geográfico Nacional establece que la montaña realmente se llama Calvitero. Independientemente de la denominación que reciba, esta cumbre es el punto geográfico que marca la mayor cota dentro del territorio extremeño.

Un paisaje de alta montaña

El entorno del Torreón destaca por su carácter alpino, poco habitual en Extremadura. La presencia de nieve durante buena parte del año, los canchales de roca y la exposición al viento configuran un paisaje que recuerda a sistemas montañosos de mayor altitud.

Desde su cima, los visitantes pueden contemplar vistas amplias hacia el norte y el oeste, alcanzando en días despejados territorios como Las Hurdes o incluso zonas de Portugal. Uno de los elementos más destacados del paisaje es el circo glaciar de Hoya Moros, una formación geológica de origen glaciar que constituye uno de los espacios más espectaculares de la sierra.

Una ascensión accesible pero exigente

La subida al Torreón es una de las rutas más populares para senderistas y montañeros de la región. Aunque no presenta grandes dificultades técnicas en condiciones normales, sí requiere una buena preparación física, especialmente en tramos con pendientes pronunciadas y terreno irregular.

El acceso más habitual se realiza desde el Alto del Travieso, a unos 1.850 metros de altitud, o desde la estación de esquí de La Covatilla, situada en torno a los 1.965 metros. En ambos casos, el desnivel es asumible, lo que convierte la ascensión en una experiencia accesible para quienes cuentan con cierta experiencia en montaña.

No obstante, en invierno o en condiciones meteorológicas adversas, la presencia de nieve y hielo puede aumentar la dificultad, por lo que se recomienda extremar las precauciones y contar con el equipo adecuado.

Valor natural y geológico

El macizo del Torreón está formado principalmente por materiales graníticos y metamórficos, característicos del Sistema Central. La acción del hielo durante las glaciaciones del Cuaternario ha modelado el relieve, dando lugar a circos, valles en forma de U y acumulaciones de bloques rocosos.

Además de su interés geológico, la zona alberga una rica biodiversidad, con especies adaptadas a condiciones de alta montaña. La vegetación se caracteriza por pastizales de altura y matorral, mientras que la fauna incluye aves rapaces y pequeños mamíferos propios de estos ecosistemas.

Un referente para el turismo de naturaleza

En los últimos años, el Torreón se ha consolidado como uno de los destinos más destacados del turismo de naturaleza en Extremadura, atrayendo a visitantes que buscan experiencias diferentes dentro de la región. Su condición de punto más alto lo convierte en un objetivo simbólico para muchos excursionistas.

Además, su ubicación en la frontera entre dos provincias permite combinar la visita con otros atractivos cercanos, como los pueblos de la Vera o el valle del Jerte, especialmente en épocas como la primavera. Con todo, el Torreón sigue siendo un espacio que conjuga paisaje, reto deportivo y valor natural, manteniéndose como uno de los grandes iconos de la montaña extremeña.

En lo más alto del Torreón, donde el viento marca el ritmo y el horizonte parece no tener fin, se entiende por qué este lugar es mucho más que una cumbre. Es un punto de encuentro entre la naturaleza más salvaje y la mirada de quienes buscan algo más que una ruta: una experiencia.

Allí, entre roca, silencio y cielo, Extremadura muestra su cara más desconocida y recuerda que, a veces, para entender un territorio hay que verlo desde lo más alto.