El Conservatorio García Matos de Plasencia busca sus nuevos talentos musicales para el próximo curso 2026-27

El Conservatorio Profesional de Música García Matos, dependiente de la Diputación de Cáceres, ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de acceso para nuevo alumnado de cara al curso 2026-27. Las familias y estudiantes interesados podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 21 de mayo, tanto de manera presencial como telemática.

La convocatoria incluye plazas para enseñanzas elementales y profesionales de música. En el caso de las enseñanzas elementales, están dirigidas especialmente a niños y niñas de entre 7 y 12 años, y no conllevan el pago de tasas. Desde el centro subrayan que no es necesario contar con conocimientos musicales previos, ya que las pruebas de acceso están diseñadas para evaluar las capacidades naturales del alumnado y facilitar su iniciación desde cero.

Durante este mismo periodo también podrán gestionarse otros trámites académicos como solicitudes de reingreso, traslados de expediente, ampliaciones de matrícula, simultaneidad de estudios o cambios de especialidad.

Conservatorio García Matos. / E.P

El director del conservatorio, Antonio Luis Suárez Moreno, destacó el valor formativo de estas enseñanzas. “La música no solo forma intérpretes, sino también personas más sensibles, creativas y comprometidas, convirtiéndose en una herramienta educativa de primer nivel para el desarrollo personal y académico”. Asimismo, señaló que este proceso supone “la puerta de entrada a unas enseñanzas oficiales, públicas y con pleno reconocimiento académico”.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre plazos, pruebas y formularios en la web oficial del centro, así como resolver dudas a través de los teléfonos habilitados en horario de mañana.

Un referente musical en el norte de Extremadura

Ubicado en Plasencia, el conservatorio está considerado el principal referente musical del norte de Extremadura. Cuenta con una plantilla de 27 profesores y mantiene este curso el lema “Súbete a la música”, con el que busca acercar la educación musical a nuevas generaciones.

El centro destaca además por su actividad artística y pedagógica, siendo pionero en agrupaciones como la Orquesta de Pulso y Púa. A ello se suman banda, coros, ensembles, cameratas y diversas formaciones instrumentales y vocales que contribuyen a una formación integral del alumnado.