Emilio de Justo abre la Puerta Grande en la primera corrida de Trujillo como Bien de Interés Cultural

Trujillo vivió este fin de semana una tarde taurina de gran expectación en el primer festejo celebrado en su Plaza de Toros desde su declaración como Bien de Interés Cultural. El acontecimiento, enmarcado dentro de la trigésimo novena edición de la Feria Nacional del Queso, reunió a numerosos aficionados, vecinos y visitantes en una plaza que presentó un gran ambiente y los tendidos llenos.

El cartel no podía ser más atractivo: José María Manzanares, Sebastián Castella y Emilio de Justo, con toros de la ganadería de Núñez de Tarifa. Una terna de primer nivel para una cita que combinó tradición taurina, ambiente festivo y el atractivo turístico de una feria ya consolidada en el calendario extremeño.

El gran triunfador de la tarde fue Emilio de Justo. El torero extremeño salió por la Puerta Grande tras cortar dos orejas en su primer toro y una tercera en el sexto astado de la tarde. Su actuación conectó con el público y confirmó el peso simbólico de un triunfo logrado en una plaza extremeña, en una fecha especialmente señalada para Trujillo.

José María Manzanares también dejó momentos destacados. El diestro logró una oreja en su primer turno y fue ovacionado con saludos en su segundo toro, recibiendo el reconocimiento de los aficionados presentes.

Menos fortuna tuvo Sebastián Castella, que vio cómo el fallo con la espada le privaba de obtener trofeos. Pese a ello, su actuación fue seguida con atención por un público entregado desde el inicio de la corrida.

La tarde estuvo marcada no solo por lo ocurrido en el ruedo, sino también por el ambiente vivido en la ciudad. La coincidencia con la Feria Nacional del Queso llenó Trujillo de visitantes durante todo el fin de semana. Muchos se acercaron atraídos por la gastronomía y terminaron disfrutando también de una cita taurina que animó aún más la vida local.

Entre el público se respiraba ilusión. Algunos aficionados reconocían que hacía tiempo que no acudían a los toros y que esta era una buena ocasión para regresar. También hubo familias y niños que vivieron la jornada con entusiasmo, especialmente tras poder conseguir la firma de los toreros.

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Con esta corrida, Trujillo estrenó una nueva etapa para su plaza de toros, ahora reconocida como Bien de Interés Cultural. Lo hizo con un cartel de lujo, una gran entrada y una tarde que dejó como nombre propio el de Emilio de Justo, triunfador de un festejo que unió patrimonio, fiesta, toros y queso en uno de los fines de semana más esperados de la ciudad.