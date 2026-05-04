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La Guardia Civil busca a un hombre fugado de un control rutinario en Serradilla: vestimenta oscura, gorra y mochila negra

El Ayuntamiento de Serradilla solicita la colaboración ciudadana para dar con un hombre que se dio a la fuga de un control policial

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Pablo Parra

Cáceres

La Guardia Civil busca a un hombre que se ha dado a la fuga de un control rutinario en las inmediaciones de Serradilla. Por ello, el cuerpo ha activado un operativo policial para dar con el hombre que, según las primeras informaciones, debería estar por la zona de la localidad cacereña.

El Ayuntamiento de Serradilla ha emitido un bando municipal a solicitud de la Guardia Civil para informar a la población y solicitar su colaboración. "Se pide colaboración ciudadana para localizar a un varón con vestimenta oscura, gorra y mochila negra".

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El dispositivo continúa en marcha y desde la Guardia Civil se ruega a los vecinos que comuniquen cualquier información relevante a las fuerzas de seguridad, llamando al 062.

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