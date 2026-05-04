La literatura negra inunda la Sierra de Gata con la sexta edición del festival Gata Negra

La comarca de Sierra de Gata volverá a situarse este verano en el centro del panorama literario con la celebración del VI Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra Gata Negra, con el municipio de Moraleja como principal escenario de la actividad.

El cartel, obra del artista riojano José Ángel Ligero Martínez bajo el lema "De espaldas a la ley", anticipa una nueva edición que continúa consolidando este evento como una de las grandes citas culturales del norte de Extremadura.

Un festival que nace para dinamizar el territorio

El festival Gata Negra nació en 2021 con el objetivo de impulsar la cultura y posicionar la Sierra de Gata como un referente literario y turístico.

Desde sus inicios, el proyecto fue impulsado por el Ayuntamiento de Moraleja, con el escritor extremeño Luis Roso como comisario, apostando por un formato que combinara literatura, participación ciudadana y dinamización económica.

La iniciativa surgió, además, con una clara vocación de conexión transfronteriza, integrando actividades tanto en municipios españoles como en localidades portuguesas cercanas, lo que refuerza su carácter cultural compartido en el territorio de La Raya.

Un crecimiento constante edición tras edición

En apenas cinco años, el festival ha experimentado un crecimiento notable, consolidándose como una de las principales citas del verano cultural extremeño. Actualmente, se celebra cada año en el primer fin de semana de agosto, atrayendo a autores, lectores y visitantes de diferentes puntos del país.

Las ediciones anteriores han reunido a decenas de escritores del género negro, con una programación que incluye presentaciones de libros, mesas redondas, firmas, talleres, rutas nocturnas y juegos de misterio, lo que ha permitido acercar la literatura a públicos de todas las edades.

Este enfoque participativo ha sido clave en su éxito, ya que el festival no se limita a un formato tradicional, sino que convierte las calles de Moraleja y otros municipios en escenarios donde la ficción y la realidad se mezclan.

Literatura, turismo y participación

Uno de los elementos más destacados de Gata Negra es su capacidad para actuar como motor cultural y económico en la comarca. La llegada de visitantes durante los días del festival repercute en el comercio local, la hostelería y la proyección turística de la Sierra de Gata, consolidando la cultura como herramienta de desarrollo.

Además, el festival ha logrado implicar a colectivos, asociaciones y vecinos, reforzando su dimensión social. Concursos de microrrelatos, actividades gastronómicas o propuestas temáticas han contribuido a generar una experiencia completa que va más allá de la literatura.

Una nueva edición para seguir creciendo

La sexta edición, que se celebrará del 3 al 8 de agosto, se presenta como una nueva oportunidad para seguir ampliando la proyección del festival. El cartel ganador, con la silueta de una gata negra dejando huellas sobre un fondo simbólico, refuerza la identidad visual de un evento que ya se ha convertido en marca cultural del territorio.

Con el respaldo de instituciones como la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, Gata Negra mantiene su apuesta por el género negro como hilo conductor, pero también por la innovación en sus formatos y actividades.

Referente cultural en la Sierra de Gata

Cuando cae la noche en la Sierra de Gata y las historias empiezan a tomar forma entre callejones, plazas y miradas cómplices, Gata Negra deja de ser solo un festival para convertirse en una experiencia.

Un territorio donde la ficción se mezcla con la vida real, donde cada rincón puede esconder un relato y cada lector, convertirse en protagonista. Porque en Moraleja, durante unos días de agosto, la literatura no solo se lee: se camina, se escucha y se respira.