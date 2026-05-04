Las obras del AVE disparan la demanda de alquiler y elevan los precios en Malpartida de Plasencia

La llegada de trabajadores vinculados a las obras del AVE en Malpartida de Plasencia ha supuesto un cambio en el mercado inmobiliario de este municipio de la provincia de Cáceres.

La demanda de viviendas provisionales ha elevado la necesidad de disponer de inmueble en alquiler, lo que ha provocado un descenso de la oferta y, además, la subida de los precios.

El alquiler, casi agotado

Rafael Alonso, responsable de una de las inmobiliarias situadas en Malpartida de Plasencia, Fincas Monfragüe, resume la situación: "Ha subido como todo". En su diagnóstico, el principal factor que ha tensionado el mercado local es la presencia de trabajadores relacionados con las obras de la alta velocidad, que han ocupado buena parte de los pisos disponibles y esto ha tenido como consecuencia el alza los precios.

"Hay mucha demanda y ha subido el precio", explica Alonso, que vincula ese encarecimiento a una disponibilidad cada vez más escasa. La situación se nota especialmente en el alquiler, donde la oferta es reducida y los inmuebles que salen al mercado encuentran respuesta con rapidez.

Sin embargo, en su opinión, el problema no se limita al arrendamiento. En la compraventa también aprecia una menor disponibilidad de viviendas. "De alquiler hay muy poco y de venta también va quedando cada vez menos", señala Alonso. El motivo es que Malpartida de Plasencia sigue suscitando interés para vivir por parte de foráneos, ya que los precios de venta son bastante más bajos que, por ejemplo, en la cercana Plasencia.

Poca construcción nueva

A esa presión se suma otro elemento: la falta de vivienda nueva. Según Alonso, "no hay nada de construcción nueva porque los precios están disparados". Esa ausencia de promociones limita la renovación del parque disponible, aunque el ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para adquirir terrenos con los que edificar y, además, serán viviendas de promoción pública, con precios más reducidos.

No obstante, de momento, las familias que buscan establecerse en Malpartida, los jóvenes que quieren independizarse y quienes llegan por motivos laborales compiten por una oferta reducida. La consecuencia inmediata es que los precios suben y las opciones se reducen, sobre todo en alquiler.

Fotogalería | Así avanzan las obras del viaducto de la Alta Velocidad del tramo Río Tiétar-Malpartida /

Malpartida, por debajo de Plasencia en venta

De hecho, en el portal inmobiliario Fotocasa, únicamente aparecen 5 pisos en alquiler, frente a 92 en venta. Respecto a estos últimos, señala que el precio medio de la vivienda en venta en Malpartida de Plasencia está en 684 euros por metro cuadrado. Con esa referencia, el valor medio de un inmueble ronda los 86.125 euros. En el caso de las viviendas de tres habitaciones, Fotocasa sitúa el precio medio en 679 euros por metro cuadrado, mientras que en las de más de tres habitaciones asciende a 700 euros.

El portal recoge también diferencias según las características de la vivienda. Los inmuebles con terraza se sitúan en 677 euros por metro cuadrado, los amueblados en 828, los que tienen ascensor en 1.227 y los que cuentan con aparcamiento en 741.

La comparación con Plasencia marca una distancia clara a favor de Malpartida. Fotocasa sitúa el precio medio en Plasencia en 1.278 euros por metro cuadrado y el valor medio de un piso en 150.415 euros, casi el doble que en Malpartida. Otro portal, Idealista, rebaja el dato de Plasencia a 1.174 euros por metro cuadrado, todavía muy lejos del de Malpartida, y apunta a una subida del 12,2% desde marzo de 2025.

El alquiler, más caro que en Plasencia

La situación cambia en el caso del alquiler. Según Fotocasa, el precio medio en Malpartida es de 8 euros por metro cuadrado y el valor medio mensual alcanza los 700 euros. El portal solo recoge cinco pisos en alquiler en el municipio, una cifra que confirma la escasez que describe la inmobiliaria.

Por tipología, una vivienda de una habitación se sitúa en 569 euros mensuales; una de dos habitaciones, en 604; una de tres, en 708; y una de más de tres, en 756. Entre los ejemplos disponibles en su web aparecen pisos de 90 metros cuadrados por 450 euros al mes, viviendas de tres habitaciones por 450 y 500 euros, y opciones de dos habitaciones por 500.

Frente a esos datos, Plasencia ofrece precios medios inferiores en alquiler. Según Fotocasa, el alquiler medio en la ciudad es de 612 euros. Un estudio o vivienda de una habitación cuesta 484 euros de media, una de dos habitaciones se sitúa en 508, una de tres en 624 y una de más de tres en 694. Con estas cifras, el arrendamiento resulta más caro en Malpartida que en Plasencia, pese a que la compra sigue siendo más asequible en el municipio chinato.

Viviendas asequibles para jóvenes

Con este panorama, el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia ha anunciado la construcción de nuevas viviendas de promoción pública a precios asequibles destinadas a vecinos menores de 35 años. El alcalde, Raúl Barrado, ha subrayado que se trata de un proyecto "ambicioso" con el que el consistorio pretende dar respuesta a una necesidad detectada en el municipio.

De hecho, el ayuntamiento realizó una encuesta entre menores de 35 años para conocer el interés real por este tipo de viviendas. Según Barrado, 200 personas manifestaron su disposición a acceder a ellas, por lo que el consistorio ha iniciado ya los trámites para hacer posible la construcción.

Dos promociones en ciernes

Así, el pleno de Malpartida aprobó el 4 de febrero una modificación de crédito para adquirir un solar de 3.500 metros cuadrados propiedad de la Sareb. El terreno se encuentra en la zona del parque municipal y permitirá levantar un número de viviendas aún no detallado.

El consistorio trabaja además en un segundo proyecto en la zona de San Blas y Fray Alonso, donde estaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Allí estudia, junto a Magenta y agentes financieros, la viabilidad de construir unas 22 o 23 viviendas: unas 15 en bloque y otras siete u ocho adosadas.

Barrado ha señalado que el ayuntamiento seguirá estudiando la compra de nuevos solares y ha mantenido contactos con Urvipexsa, la empresa pública de la Junta, y con el SEPES, la entidad pública empresarial de suelo del Ministerio.