El traje tradicional de Montehermoso: historia, orgullo y seña de identidad extremeña

Hablar de Montehermoso es hablar de una de las grandes referencias del folclore extremeño. Pocos lugares han logrado convertir su vestimenta tradicional en una seña de identidad tan poderosa como este municipio cacereño, cuyo traje popular ha trascendido generaciones hasta convertirse en símbolo de Extremadura dentro y fuera de la región.

Lejos de ser una simple vestimenta festiva, el traje montehermoseño representa historia, trabajo, condición social, artesanía y orgullo colectivo. Quienes lo defienden insisten en una idea clave: no es un disfraz. Es patrimonio cultural, expresión de una comunidad y reflejo de sus raíces.

Una tradición tejida durante siglos

La importancia de la indumentaria local no puede entenderse sin la antigua actividad textil de Montehermoso. Durante siglos, numerosas familias trabajaron en telares domésticos elaborando tejidos para el uso cotidiano. En el siglo XVIII, la localidad destacó como productora de lino, cultivo que ocupaba amplias extensiones de terreno.

Además del lino, la confección de paños tuvo un peso destacado. Se tiene constancia de un batán de paños en el arroyo de Aceituna y de la llegada de tejidos procedentes de otros núcleos manufactureros como Torrejoncillo, Béjar, Berlanga, Villa del Campo, Casatejada o Plasencia.

Como ocurrió en tantos pueblos españoles, la modernización industrial y la emigración rural de mediados del siglo XX aceleraron el abandono de los oficios tradicionales y de las fibras naturales, sustituidas por algodón y tejidos sintéticos.

La ropa también hablaba del nivel económico de cada familia. No vestía igual una casa humilde que una acomodada. Los tejidos, la cantidad de piezas, los bordados o la riqueza ornamental marcaban diferencias evidentes entre unos hogares y otros.

Tanto en hombres como en mujeres, el traje tradicional presentaba variantes según el uso diario, las fiestas, el luto o las grandes celebraciones familiares.

El traje femenino: color, elegancia y complejidad

La indumentaria femenina de Montehermoso es una de las más reconocibles de España. Sus piezas eran confeccionadas por especialistas: costureras, mantilleras y artesanas que elaboraban jubones, mandiles, esclavinas, camisas o justillos.

Entre sus elementos más destacados figuran las mantillas o sayas de vivos colores, especialmente guinda, amarillo, verde, rojo o morado; el jubón negro de raso o satén, con puños bordados y adornados con lentejuelas; el mandil negro tejido en telar, con listas rojas y azules; la esclavina, lisa o decorada; el pañuelo de cabeza, siempre bajo la gorra; y las joyas tradicionales, como argollas, veneras, galápagos o cruces.

Fotogalería | El traje tradicional de Montehermoso: historia, orgullo y seña de identidad extremeña / EP

Existían varias modalidades: traje diario, medio traje, traje de gala, traje de luto y el más espectacular de todos, el traje de rueda, reservado para bodas.

El traje de rueda: siete sayas para un día único

El traje nupcial montehermoseño, también llamado de rueda, era una auténtica obra de ingeniería textil. Se componía de siete sayas superpuestas colocadas en orden preciso y combinando distintos colores, pliegues y remates negros.

Era tan pesado que las novias lo utilizaban únicamente durante la ceremonia religiosa. Después de misa, se cambiaban para poder continuar la celebración con mayor comodidad.

Aunque menos conocido fuera de la región, el traje de hombre también posee gran riqueza estética. Lo forman chaleco bordado con botones de filigrana, camisa, pañuelo de colores, calzón de alzapón con borlones, medias, faja lisa o bordada, calcetas y chías. En la cabeza destaca un gorro de inspiración militar incorporado tras la Guerra de África.

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La gorra de Montehermoso: un icono nacional

Si hay una pieza universalmente asociada al pueblo es la célebre gorra montehermoseña, uno de los tocados más singulares de España. Su amplia visera, sus colores vivos y su decoración la convirtieron en emblema popular, inmortalizado por artistas como Joaquín Sorolla.

Tradicionalmente se elaboraba con paja trenzada. Para una sola pieza se necesitaba un trabajo minucioso: seleccionar las fibras, humedecerlas para evitar roturas y confeccionar una trenza de siete pajas de entre 12 y 14 metros, que luego se cosía y decoraba con lanas, botones de nácar, fieltro y lentejuelas.

El verdadero origen y los falsos mitos

Durante décadas circularon explicaciones legendarias sobre la gorra: que si la trajeron “los moros”, que si cada color indicaba el estado civil de la mujer, o que el espejo central revelaba si era soltera o casada.

Sin embargo, los estudios históricos desmontan buena parte de esas versiones. La investigación sitúa el origen de la gorra actual en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la artesana Ana García Ruano adaptó un sombrero de paja plano llegado desde Villar de Plasencia y le dio una forma nueva y más vistosa.

La primera imagen documentada del tocado apareció en 1888 en La Ilustración Española y Americana, con una apariencia más sencilla y menos ornamentada que la actual.

Tres tipos de gorra

La tradición distingue tres modelos principales. La galana es más recargada, con espejo central y abundantes adornos y asociada a mujeres jóvenes. La clavelera es más sobria y sin espejo y está más vinculada a mujeres maduras. Y la de luto es negra, utilizada para guardar duelo o por mujeres mayores.

Los especialistas recuerdan que estas diferencias respondían más a edad, gusto personal o circunstancias sociales que al estado civil estricto.

Fotogalería | El traje tradicional de Montehermoso: historia, orgullo y seña de identidad extremeña / EP

Hoy, la conservación de esta tradición depende en gran medida del esfuerzo de artesanas locales que continúan fabricando gorras y restaurando piezas antiguas. Gracias a ellas, Montehermoso mantiene vivo un legado que no solo pertenece al pueblo, sino a toda Extremadura.

En tiempos de uniformidad global, la indumentaria montehermoseña recuerda que la ropa también cuenta historias. Y pocas las cuentan con tanta fuerza, color y dignidad como la de este rincón cacereño.