Arroyo de la Luz se vuelca con la AECC en una gala benéfica contra el cáncer

La solidaridad volvió a ser protagonista en Arroyo de la Luz con la celebración de una gala benéfica a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una cita que reunió el pasado viernes a vecinos, autoridades y colaboradores en torno a una causa de amplio alcance social.

El acto contó con la presencia del alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro; la vicepresidenta de la Junta Provincial de Cáceres de la AECC, Cristina Blasco; el presidente de la junta local de la AECC en el municipio, Eduardo Mesa; la concejala de Turismo, Mariluz Parra; el patrocinador, Juan Bermejo, y el organizador, Pablo Talavera.

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro. / LOLI HIGUERO

La gala tuvo un marcado carácter vecinal y emotivo, con la participación de personas y entidades que quisieron respaldar el trabajo que desarrolla la AECC en el acompañamiento a pacientes y familias, así como en la sensibilización social frente al cáncer.

Víctor Manuel Holgado interpreta a Manolo Escobar. / LOLI HIGUERO

Música y emoción en una noche benéfica

El público asistente pudo disfrutar de un tributo al cantante Manolo Escobar, a cargo de Víctor Manuel Holgado, en una actuación que apeló a la memoria musical de varias generaciones y contribuyó al ambiente cercano de la velada.

La programación incluyó también el espectáculo 'La Reina', con la voz de Lorena del Campo junto a Mariachi Sur, una propuesta que reforzó el tono festivo de una noche concebida para recaudar apoyos y visibilizar la importancia de la colaboración ciudadana.

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El alcalde Carlos Caro, con vecinos y colaboradores en la gala. / LOLI HIGUERO

El valor de la colaboración vecinal

La organización ha destacado el ambiente emotivo y solidario de la cita, que volvió a poner de manifiesto el papel de la colaboración colectiva en la lucha contra el cáncer. En municipios como Arroyo de la Luz, este tipo de iniciativas tienen además una dimensión comunitaria: reúnen a vecinos, instituciones y entidades locales alrededor de un objetivo compartido.