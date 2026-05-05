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Vandalismo

El Ayuntamiento de Galisteo denuncia actos vandálicos en su parada de autobús: "Vergüenza"

El vandalismo tiñe de mensajes de odio la parada de autobús de Galisteo, provocando la indignación de sus vecinos

Imagen de las pintadas en la parada de autobús de Galisteo.

Imagen de las pintadas en la parada de autobús de Galisteo. / Ayuntamiento de Galisteo

Pablo Parra

Cáceres

El pueblo cacereño de Galisteo amaneció este domingo con una estampa de las que indignan a sus más de 800 habitantes y, especialmente, a su Ayuntamiento. La parada de autobús del pueblo apareció llena de pintadas, fruto de un vandalismo que no ha tardado en denunciar el consistorio en redes sociales.

Con pintadas como "Viva España' o "Huelera", cuyo significado se desconoce, el mobiliario urbano local se ha visto dañado. El Ayuntamiento de Galisteo fue la encargada de compartir la imagen, en un tono totalmente indignado.

"Expresamos nuestra más firme condena y absoluta repulsa ante las pintadas con este tipo de mensajes, un acto que fomenta el odio, la intolerancia y la confrontación social. Este tipo de manifestaciones no tienen cabida en una sociedad democrática basada en el respeto, la convivencia y la pluralidad de ideas".

En los comentarios el ambiente era el mismo que el de la publicación: "Gentuza que poco civismo...", "Mañana a blanquear la parada, pasarle la factura", "Mucho 'Viva España' pero respetar el espacio público de todos los españoles, como es esa parada de autobuses, nada" o "Que vergüenza da ver así nuestra parada" son solo algunos ejemplos.

El más contundente fue el del propio Ayuntamiento: "VERGÜENZA - DECEPCIÓN - POCO CIVISMO".

Consecuencias legales

Además, este tipo de actos vandálicos no solo generan rechazo social, sino que también pueden acarrear consecuencias legales. En España, dañar o deteriorar bienes públicos está tipificado en el Código Penal como un delito de daños.

Dependiendo de la gravedad, las sanciones pueden ir desde multas económicas —habitualmente calculadas en función del coste de reparación— hasta penas de prisión de seis meses a tres años si el perjuicio es elevado.

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En casos menos graves, también pueden imponerse trabajos en beneficio de la comunidad. Las ordenanzas municipales suelen contemplar sanciones administrativas adicionales y la obligación de asumir el coste íntegro de la limpieza o reparación del mobiliario urbano afectado.

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