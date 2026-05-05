El Mercado del Arte de la Diputación de Cáceres apuesta por la cultura de cercanía con 22 artistas y actividades participativas

La Diputación de Cáceres ha presentado una nueva iniciativa cultural con motivo del Día Internacional de los Museos. Se trata del Mercado del Arte, una propuesta que se celebrará el próximo 16 de mayo en los jardines del Museo de Historia y Cultura 'Casa Pedrilla', en horario de 11:00 a 21:00 horas, y que nace con el objetivo de acercar la creación artística a la ciudadanía en un formato abierto, participativo y al aire libre.

Un espacio para acercar el arte

Durante la presentación, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, explicó que la elección del enclave responde a su carácter emblemático y a su idoneidad para este tipo de actividades. Gutiérrez puso en valor el papel del arte como generador de oportunidades, destacando que "la economía creativa también necesita apoyo institucional". En esta línea, recordó el trabajo que se realiza desde la Diputación a través de la Escuela de Bellas Artes y otras iniciativas orientadas a fortalecer el sector cultural.

Asimismo, avanzó que el "Área de Cultura trabaja en nuevos proyectos" vinculados al arte contemporáneo, con el objetivo de crear redes y corredores culturales que conecten distintos puntos de la provincia, incluso desde una perspectiva turística.

La vicepresidenta mostró su confianza en el éxito de esta primera edición, señalando que la combinación del espacio y la participación artística convierten la propuesta en una cita especialmente atractiva. "El arte es una parte fundamental de nuestra cultura y nuestros artistas merecen ser conocidos", concluyó, reafirmando el compromiso de la Diputación con la promoción y visibilización del talento creativo del territorio.

Encuentro y reflexión cultural

El mercado contará con la participación de 22 artistas, colectivos y galerías de la provincia, entre ellos Espacio Belleartes, AK Curator, Colectivo Grablasco o Imagynarte, además de creadores como Lourdes Murillo, Tete Alejandre o Fernando Paramio. A ellos se suman alumnos del Bachillerato Artístico del IES Al-Qázeres, reforzando el apoyo al talento emergente.

Algunos de los artistas y gestores culturales que forman parte de la iniciativa también han puesto en valor la importancia de generar espacios de encuentro en torno al arte. Es el caso de Adonay Kustanilló, artista plástico vinculado a proyectos como AK Curator Comisariado.

Kustanilló destacó la necesidad de visibilizar la producción artística local, subrayando su apuesta por una "cultura de cercanía" que permita mostrar el talento existente en el territorio. En este sentido, iniciativas como esta contribuyen a que el público pueda entrar en contacto directo con los creadores y conocer de primera mano sus trabajos.

El técnico de arte de la Diputación, Alberto González, incidió en el carácter integrador del evento, destacando que será "un punto de encuentro" donde convivirán distintas disciplinas como pintura, dibujo, acuarela y fotografía. En esta línea, el presidente de la Asociación de Artistas Visuales y Asociados de Extremadura (Avaex), Julio C. Vázquez Ortiz, subrayó la importancia de generar espacios que favorezcan la profesionalización del sector y su proyección más allá del ámbito regional.

Una cultura de cercanía y participación

La jornada arrancará a las 11:00 horas con el taller creativo 'Conviviendo conmigo', impartido por Moyra Montoya, dirigido a participantes a partir de 12 años y con una duración de dos horas. La actividad, que requiere inscripción previa, combinará acuarela y creación simbólica a través de un proceso introspectivo.

Montoya, formada en instituciones como la Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense de Madrid y la escuela SUR del Círculo de Bellas Artes, desarrolla un trabajo centrado en la exploración de la fragilidad de la naturaleza, el paisaje y la experiencia humana. Su enfoque artístico trasciende lo puramente estético para adentrarse en el terreno de lo emocional y lo introspectivo.

Tal y como ha explicado, su práctica combina distintas disciplinas con el objetivo de "trabajar con la esencia de las personas", vinculando la creación artística con procesos de acompañamiento personal a través de sesiones y talleres. En este sentido, su propuesta se sitúa en una línea contemporánea que entiende el arte como herramienta de conexión interior. Durante la sesión impartida por la artista, los participantes realizarán ejercicios centrados en el uso de colores, texturas y paisajes como vía para explorar su propia identidad.

El trabajo no se limitará al plano pictórico. A partir de las creaciones iniciales, los asistentes elaborarán un tótem cerámico, concebido como un objeto simbólico que recoge esa experiencia personal. Según Montoya, la intención es que este elemento funcione como un "amuleto", una representación tangible de aquello que define a cada individuo. Esta propuesta refuerza la dimensión participativa del evento, en el que el público no solo observa, sino que también forma parte activa del proceso creativo.

Creatividad con identidad propia

En paralelo, el ambiente musical estará presente con la sesión de DJ Lou Riff, que se desarrollará en dos tramos: de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, dinamizando el espacio durante toda la jornada.

A las 18:00 horas tendrá lugar el III Encuentro Sectorial de las Artes Visuales Extremeñas: Profesionales y Profesionalización, organizado por Avaex. En este foro intervendrá Francisco Cuéllar Santiago, artista visual y profesor de la Universidad de Salamanca, con una ponencia sobre el estatuto del artista en la industria cultural.

A continuación participará Julio C. Vázquez Ortiz, quien, además de presidente de Avaex es comisario independiente, crítico y gestor cultural. Él abordará los itinerarios profesionales y la relación entre el sector y el territorio.

Trabajando en el futuro del sector

Vázquez, ha explicado que este tipo de citas forman parte de la dinámica habitual del colectivo. Según ha señalado, "cada cierto tiempo se organiza un encuentro sectorial para que todos los consejeros se reúnan y analicen el estado del sector en la región".

Estos encuentros permiten poner en común inquietudes, detectar necesidades y plantear estrategias de futuro para las artes visuales en Extremadura, en un contexto marcado por los cambios en el ámbito cultural y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades.

A lo largo de los años, la asociación ha optado por integrar estas reuniones dentro de eventos culturales ya consolidados, lo que facilita su proyección y conexión con el público. Esta colaboración permite, según ha destacado el comisario, "abrir nuevos caminos" para el sector.

El encuentro contará además con la participación de Beatriz Castela, Isabel Flores, Jorge Gil, Beatriz Pereira, Ana Rincón y Virginia Rivas, representantes del ámbito artístico y cultural.

La programación concluirá a las 20:00 horas con la performance NS#3 de Isabel León, una propuesta escénica que servirá como cierre artístico de la jornada.

Cultura como motor de desarrollo

Desde la Diputación se ha insistido en el valor de este tipo de iniciativas como impulso a la economía creativa y al tejido cultural de la provincia. Gutiérrez expresó su confianza en que esta primera edición sea un éxito y pueda crecer en el futuro hasta consolidarse como una feria de referencia.

Porque el Mercado del Arte no solo busca mostrar obras, sino abrir un diálogo entre quienes las crean y quienes las contemplan, convirtiendo la cultura en una experiencia compartida y viva en el corazón de Cáceres.