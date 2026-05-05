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Guardia Civil

Sin noticias del fugado en un control rutinario en Serradilla este lunes

Un helicóptero y patrullas terrestres peinan la zona cercana a Serradilla en busca de un individuo que se dio a la fuga el pasado lunes por la tarde

Imagen de un helicóptero de la Guardia Civil.

Imagen de un helicóptero de la Guardia Civil. / Pablo Parra

Pablo Parra

Cáceres

Han transcurrido ya más de 30 horas desde que la Guardia Civil alertara de la búsqueda de un hombre que se dio a la fuga tras un control rutinario en las inmediaciones de Serradilla, una zona en la que los agentes creen que podría permanecer oculto.

Por el momento, no hay rastro del individuo, cuya descripción facilitada apunta a que vestía ropa oscura, gorra y portaba una mochila negra. Desde la Guardia Civil insisten en que no se trata de un fugitivo por causas judiciales, sino de una persona que abandonó el control tras ser requerida por los agentes a primera hora de la tarde del pasado lunes.

La situación mantiene en vilo a la localidad, donde el Ayuntamiento ha difundido el aviso de colaboración ciudadana solicitado por las fuerzas de seguridad, recomendando a los vecinos que contacten con el 062 ante cualquier indicio sospechoso.

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En paralelo, se ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda, que incluye patrullas terrestres y medios aéreos como un helicóptero, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados. "Las labores se desarrollan con normalidad y de forma coordinada en la misma zona, dentro de un operativo habitual, sin que se haya registrado ninguna incidencia destacable", destacan desde la Benemérita.

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