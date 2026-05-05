Nuevas ayudas de la Diputación de Cáceres para mejorar servicios en pequeños municipios con población dispersa

El Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres ha publicado en su edición del pasado jueves 30 de abril las bases de una nueva convocatoria de ayudas destinadas a mejorar los servicios y equipamientos de los municipios más pequeños. La iniciativa, impulsada por la Diputación de Cáceres, está dirigida a entidades locales con menos de 20.000 habitantes que además cuenten con núcleos de población dispersos de al menos 20 vecinos.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 1 de junio. En total, la institución provincial ha destinado una partida de 200.000 euros con el objetivo de reforzar infraestructuras y dotaciones básicas en estos municipios, muchos de ellos con dificultades añadidas por la dispersión de su población.

Las ayudas permitirán financiar la adquisición de equipamiento muy diverso. Entre los elementos subvencionables se incluyen mobiliario y enseres para dependencias municipales como despachos, casas de cultura, velatorios, residencias sociales o instalaciones deportivas. También podrán sufragarse mejoras en espacios públicos, con la compra de bancos, papeleras, farolas o elementos destinados a parques infantiles y zonas para mayores.

Lucha contra incendios y modernización tecnológica

Otro de los apartados destacados de la convocatoria es el relativo a la seguridad y la prevención. Los ayuntamientos podrán solicitar financiación para material de protección civil y lucha contra incendios, como mangueras, bocas de riego, motosierras, desbrozadoras o escaleras, herramientas especialmente necesarias en entornos rurales.

Asimismo, la modernización tecnológica también tiene cabida en estas ayudas, que contemplan la adquisición de material informático y audiovisual, desde ordenadores hasta pizarras digitales o proyectores, contribuyendo así a mejorar la gestión municipal y los servicios a la ciudadanía.

Según los datos del nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Cáceres existen actualmente 25 entidades locales que cumplen los requisitos para optar a estas ayudas. En conjunto, suman 68 núcleos de población dispersos con más de 20 habitantes, lo que refleja la realidad territorial de una provincia marcada por la dispersión y la baja densidad demográfica.

Con esta convocatoria, la Diputación busca facilitar que estos municipios puedan mejorar su día a día y ofrecer servicios de mayor calidad a sus vecinos, contribuyendo a fijar población en el territorio y a reducir las desigualdades entre el medio rural y urbano.