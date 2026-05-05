El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres

Con la llegada del buen tiempo, las gargantas del norte de Cáceres vuelven a convertirse en uno de los grandes reclamos de Extremadura. La primavera invita a recorrer La Vera sin prisas y la cercanía del verano pone ya en el mapa esos planes que combinan naturaleza, agua y gastronomía.

En esa ruta de charcos, piscinas naturales y paisajes de montaña aparece una parada a tener en cuenta: El Molino, un restaurante con sello Michelin situado junto a la garganta de Alardos, en Madrigal de la Vera, donde el plan puede empezar con un chapuzón y terminar sentado a la mesa.

Interior del establecimiento / Tripadvisor

El establecimiento se encuentra a un paso del charco Negro, en una de las zonas más turísticas del norte extremeño. Allí, Nacho Tirado -hoy al frente del proyecto- y Sergio Ramos reformaron un antiguo molino de piedra sin borrar su carácter original.

El resultado es un local que conserva la esencia de bar de pueblo, pensado para acompañar unas cañas o vinos con raciones, pero con el valor añadido de una cocina más elaborada, muy ligada a la huerta, al producto de temporada y a los sabores del entorno.

La Guía Michelin destaca precisamente el encanto de esta construcción rehabilitada a orillas de la garganta de Alardos, con paredes de piedra, una zona de bar con chimenea y mesas que reutilizan antiguas muelas de moler. Define el enclave como un "tributo al sosiego", una expresión que encaja con la imagen de este molino junto al agua, rodeado de naturaleza y en pleno corazón de La Vera.

De la huerta a la mesa

En la mesa, Tirado propone menús degustación de tres o cinco pases que reivindican verduras de huerta, quesos locales y productos de proximidad. Formado con cocineros como Toño Pérez o Martín Berasategui, el chef apuesta por elaboraciones de base tradicional con mirada actual, donde las hortalizas bien tratadas tienen un papel protagonista.

La oferta se completa con vinos naturales y referencias de pequeños productores, en una línea que busca mantener la autenticidad del lugar sin renunciar a una cocina cuidada.

Endivia cocida con salsa de pimiento rojo y topping de aceitunas negras / Tripadvisor

Como ocurre con muchos restaurantes con personalidad, las opiniones de los clientes no son unánimes. Hay comensales que destacan la originalidad de los platos, la presentación, el sabor y el trato en sala, mientras otros cuestionan aspectos como el acondicionamiento del local, el tamaño de las raciones o la relación entre precio y experiencia. En cualquier caso, su ubicación junto a una de las gargantas más conocidas de La Vera y el reconocimiento de Michelin han convertido a El Molino en una dirección para quienes buscan completar una escapada al norte de Cáceres con una comida diferente.