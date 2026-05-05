Sergio Rey anuncia su candidatura a la reelección como alcalde de Madrigalejo tras 15 años

Alcalde desde hace 15 años... y podrían ser más. Sergio Rey, regidor de la localidad cacereña de Madrigalejo, ha anunciado que volverá a presentarse a las elecciones municipales del 2027. El también portavoz del Partido Popular en la Diputación de Cáceres lo anunció a través de sus redes sociales en una publicación llena de emoción.

En la publicación difundida en su perfil de Facebook, el actual regidor explica que la decisión ha sido meditada y tomada desde la reflexión personal. “Después de mucho pensar, de escuchar a mi corazón y de reflexionar con la serenidad que merece una decisión tan importante, he decidido volver a dar un paso al frente”, señala en el texto.

Rey apela al respaldo recibido durante estos años como uno de los principales motivos para continuar en política municipal. En su mensaje, destaca “el cariño de compañeros y compañeras” y la confianza de los vecinos y vecinas, subrayando el vínculo personal que mantiene con la localidad. “Con el inmenso amor que siento por Madrigalejo, el pueblo al que he entregado, y seguiré entregando, lo mejor de mí”, añade.

Rey, con María Guardiola. / Cedida

Alcalde y portavoz

El alcalde concluye su anuncio despejando cualquier duda sobre su futuro político: volverá a concurrir a las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de revalidar el cargo que ostenta desde hace 15 años.

Además de su responsabilidad municipal, Rey desempeña actualmente el cargo de portavoz del Partido Popular de Cáceres en la Diputación de Cáceres, lo que refuerza su peso dentro del panorama político provincial.

Su decisión abre ya el escenario preelectoral en Madrigalejo, donde su figura ha marcado la vida política local en los últimos años y donde, previsiblemente, volverá a ser uno de los nombres clave en la próxima cita con las urnas.