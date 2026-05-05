Trujillo rinde homenaje a los pioneros del queso artesano en el 40 aniversario de su Feria Nacional

La Feria Nacional del Queso de Trujillo celebró este fin de semana el acto inaugural de su 40 aniversario con un emotivo homenaje a quienes defendieron el queso artesano en una época en la que su reconocimiento no estaba garantizado.

El Palacio Barrantes Cervantes fue el escenario de una conmemoración marcada por la memoria, la gratitud y la reivindicación de los orígenes de un certamen que nació en 1986 en el Mercado Regional de Ganados y que hoy se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Extremadura.

Una decisión valiente en un contexto adverso

Durante el acto, Benigno Fernández Rubio, alcalde de la ciudad en aquellos años, recordó las dificultades de aquellos años, cuando la normativa sanitaria complicaba la actividad de muchos elaboradores tradicionales, especialmente los que trabajaban con leche cruda.

Impulsar una feria dedicada al queso artesano en ese contexto supuso una apuesta arriesgada, pero decisiva para dar visibilidad a un sector que necesitaba reconocimiento y proyección.

El origen de una idea compartida

El carácter colectivo del proyecto fue uno de los ejes del acto. Mariano Sanz Pech subrayó que la Feria no fue fruto de una iniciativa aislada, sino de una convicción compartida: Extremadura contaba con producto, tradición y capacidad suficiente para destacar en el panorama quesero nacional.

En esa misma línea, Enric Canut contextualizó el nacimiento del certamen dentro del proceso de revalorización del queso artesano en España, en un momento en el que el sector comenzaba a organizarse y ganar visibilidad.

La importancia de saber contarlo

Uno de los reconocimientos más destacados fue para el periodista Ángel Guerra, cuya labor resultó clave en la proyección de la Feria más allá del ámbito local. En una época previa a las redes sociales, su trabajo permitió posicionar el certamen en medios regionales, nacionales e internacionales.

Su figura representa el papel fundamental de la comunicación en la consolidación de iniciativas culturales y gastronómicas.

Un homenaje a toda una generación

El acto incluyó la entrega de estatuillas conmemorativas, obra del escultor Julio Corrales, a figuras clave en la historia del certamen, entre ellas Juan Antonio Gallardo García.

Los reconocimientos pusieron en valor no solo trayectorias individuales, sino el esfuerzo colectivo que ha permitido que la Feria crezca y se consolide a lo largo de cuatro décadas.

Un referente que mira al futuro

Hoy, la Feria Nacional del Queso de Trujillo es mucho más que un evento gastronómico. Convertida en escaparate turístico y punto de encuentro del sector, la cita ha contribuido a reforzar la identidad rural y la proyección de Extremadura.

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La celebración de este 40 aniversario ha servido también para lanzar un mensaje claro: la modernización del sector es compatible con la preservación de sus raíces. Porque, detrás de cada queso, hay territorio, conocimiento y una forma de vida que sigue dando sentido a esta feria cuatro décadas después.