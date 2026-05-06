Una colisión entre un coche y una moto deja un joven con quemaduras graves en la carretera de Grimaldo

Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este miércoles en una carretera rural que conecta las localidades cacereñas de Grimaldo y Holguera se ha saldado con un herido grave y dos personas con lesiones leves.

El suceso tuvo lugar a las 18.52 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada alertando de una colisión entre un turismo y una motocicleta en una vía interurbana. Como consecuencia del impacto, la moto se incendió, lo que obligó a activar de inmediato un amplio dispositivo de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio Extremeño de Salud, con una unidad medicalizada y personal del Punto de Atención Continuada de Torrejoncillo, así como una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de bomberos.

En el accidente resultaron afectadas tres personas. Un varón de 25 años sufrió múltiples quemaduras de carácter grave, por lo que fue trasladado al Hospital Ciudad de Coria. Por su parte, otros dos varones, de 60 y 65 años, presentaban lesiones leves —ansiedad y erosiones, respectivamente— y no precisaron traslado hospitalario.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.