Detienen a una mujer de 44 años por robar en seis fincas de Losar de la Vera

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 41 años e investiga a un hombre de 46 como presuntos autores de seis robos con fuerza cometidos en explotaciones agrícolas de Losar de la Vera.

Los robos se produjeron entre enero y febrero de este año en varias naves y viviendas situadas en fincas del municipio cacereño. Según la investigación, los autores actuaban siempre de forma similar: forzaban puertas y candados para acceder a los inmuebles y sustraer material utilizado en la actividad agrícola, tal y como ha informado la Guardia Civil.

Cobre, baterías y grifos

Entre los efectos recuperados figuran piezas de cobre, baterías y grifos empleados habitualmente en sistemas de riego, especialmente vinculados a la campaña del tabaco. Parte de este material había sido vendido en establecimientos de la zona dedicados a la recogida de metales y gestión de residuos.

Las pruebas recabadas y los objetos recuperados permitieron vincular a ambos sospechosos con los seis robos denunciados.

La actuación forma parte del plan de la Guardia Civil contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, destinado a reforzar la seguridad en el medio rural.