La Diputación de Cáceres impulsa la mejora de infraestructuras de la Guardia Civil con inversiones en varios municipios de la provincia

La Diputación de Cáceres continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras de la Guardia Civil en la provincia a través de su Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial. Estas actuaciones se enmarcan en el convenio de colaboración suscrito con la Dirección General del Instituto Armado para la conservación y reparación de acuartelamientos.

El impulso a estos proyectos ha sido uno de los ejes centrales de la reunión ordinaria de la Comisión Mixta de Seguimiento, celebrada este miércoles, en la que ambas instituciones han analizado el estado de las obras en marcha y han puesto sobre la mesa nuevas necesidades detectadas en distintos municipios.

Por parte de la institución provincial han participado el vicepresidente tercero, Luis Fernando García Nicolás, junto a la directora del área, Rosa Martín-Romo, y el jefe del Servicio de Arquitectura, Jesús Martín. En representación de la Guardia Civil han asistido el sargento primero Asier Sánchez y el agente Alberto Sánchez.

Mejoras acometidas y por acometer

Durante el encuentro se ha hecho balance de los trabajos ya finalizados, entre los que destaca la intervención en el cuartel de Jarandilla de la Vera, donde se han acometido mejoras en vestuarios y accesibilidad con una inversión de más de 60.000 euros.

También se ha revisado el estado de ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan 2025, como las previstas en Valencia de Alcántara, que cuentan con un presupuesto cercano a los 320.000 euros. En este caso, el inicio de las obras se ha visto aplazado debido a la necesidad de adaptar el proyecto a la normativa vigente sobre Áreas de Custodia de Detenidos.

Luis Fernando García Nicolás. / Pablo Parra

Uno de los puntos más relevantes de la reunión ha sido la situación del acuartelamiento de Alcuéscar. Un estudio financiado por la diputación ha confirmado la existencia de graves deficiencias estructurales que impiden su uso en condiciones de seguridad. Actualmente, los agentes prestan servicio desde dependencias provisionales en el Centro de Tradiciones y Costumbres ‘Rafael García Plata de Osma’. Ambas instituciones han manifestado su compromiso de actuar para recuperar la operatividad del cuartel.

Previsiones para 2026

En cuanto a las previsiones para 2026, ya se encuentra en fase de redacción el proyecto de mejora de las cubiertas del acuartelamiento de Trujillo, con una inversión inicial estimada en 200.000 euros. Esta actuación dará continuidad a las intervenciones realizadas en años anteriores en cornisas y fachada del edificio.

Además, la Guardia Civil ha trasladado nuevas propuestas de actuación en los cuarteles de Montánchez, Arroyo de la Luz y Plasencia. Estas iniciativas serán ahora objeto de estudio técnico y económico por parte de la diputación, con el objetivo de definir futuras inversiones. En cada anualidad se está invirtiendo 350.000 euros en los cuarteles en base a este convenio.

Carpeta del área de arquitectura. / Pablo Parra

Ambas partes han acordado mantener el seguimiento de los proyectos en ejecución y celebrar una nueva reunión en el último trimestre del año, en la que se concretarán las próximas actuaciones. Con ello, la institución provincial refuerza su apuesta por garantizar unas infraestructuras adecuadas para la labor de la Guardia Civil en el territorio, contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y el servicio que prestan a la ciudadanía.