Berzocana será sede del primer encuentro sobre la emigración de Las Villuercas, que perdió casi la mitad de su población

La localidad cacereña de Berzocanaserá la sede del I Encuentro de la Emigración de Las Villuercas, una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural El Castillo de Cabañas y respaldada por el Ayuntamiento de la localidad. La cita se enmarca dentro del proyecto 'Memoria Oral de la Emigración de Las Villuercas', que busca rescatar y preservar los testimonios de quienes tuvieron que abandonar su tierra en las décadas de los años 60 y 70.

Un homenaje a una generación

El encuentro pretende reconocer el esfuerzo de quienes protagonizaron uno de los mayores movimientos migratorios de la historia reciente de la comarca. Según datos históricos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y estudios demográficos regionales, Las Villuercas perdió cerca del 46,61 por ciento de su población entre 1961 y 1975, una cifra muy superior a la media extremeña.

Durante aquellos años, miles de vecinos emigraron a países como Alemania, Francia o Suiza en busca de oportunidades laborales, formando parte del fenómeno migratorio español hacia Europa occidental. Este proceso no solo transformó la estructura demográfica, sino también el paisaje social y económico de la comarca.

Memoria oral para entender el pasado

El proyecto, financiado por la Diputación de Cáceres, ha permitido ya la realización de 31 entrevistas a emigrantes de distintos municipios, recogiendo relatos de vida que aportan una visión directa de aquella etapa. La iniciativa se alinea con metodologías de investigación reconocidas en el ámbito de la historia oral, que destacan el valor de los testimonios personales para comprender procesos históricos.

A través de estas historias, se pretende no solo documentar el pasado, sino también poner en valor la contribución social y económica de las personas migrantes, muchas de las cuales mantuvieron vínculos constantes con sus pueblos de origen.

La Asociación Cultural 'El Castillo de Cabañas', promotora del proyecto, trabaja desde hace años en la recuperación del patrimonio histórico y cultural de la comarca. Este tipo de colectivos desempeñan un papel fundamental en la conservación de la memoria local, impulsando actividades que conectan a distintas generaciones y refuerzan la identidad territorial.

Apoyo institucional a la memoria

La Diputación de Cáceres ha venido respaldando iniciativas similares a través de programas culturales y de memoria histórica. Entre ellas destacan proyectos de recopilación de testimonios en distintas comarcas o líneas de subvención destinadas a asociaciones que trabajan en la recuperación del patrimonio etnográfico.

Estas acciones responden a una estrategia institucional orientada a preservar la memoria colectiva y reforzar el conocimiento del pasado como herramienta de desarrollo cultural.

La jornada comenzará a las 11:00 horas en la Plaza de España de Berzocana con una actuación de bailes folclóricos. Posteriormente, el encuentro se trasladará a la Casa de la Cultura, donde tendrá lugar el acto institucional con la bienvenida oficial, la presentación de los resultados del proyecto y la entrega de un recuerdo a los emigrantes participantes.

El evento concluirá a las 13:00 horas con un aperitivo abierto a todos los asistentes, en un ambiente de convivencia y reconocimiento colectivo.

Mirar atrás para construir futuro

Este primer encuentro, que se celebrará este sábado, se presenta como una oportunidad para rendir homenaje a quienes vivieron la emigración en primera persona, pero también para reflexionar sobre el impacto que este fenómeno ha tenido en el territorio.

Y es que, en cada historia de partida hay también una historia de regreso, de esfuerzo y de identidad, y recordar ese camino es una forma de entender quiénes son los habitantes de la comarca y hacia dónde se quiere avanzar como comunidad.