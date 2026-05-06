Fallece Gregorio 'Goyo' Martín, querido sacerdote del norte de la provincia de Cáceres

La Diócesis de Coria-Cáceres ha perdido a uno de sus sacerdotes más queridos y que desempeñó la tarea de llevar la religión por el norte de la provincia de Cáceres. Se trata de Don Gregorio Martín Miguel, sacerdote diocesano conocido como Goyo, que ha fallecido este miércoles a los 77 años.

Natural de Granja de Granadilla, nació el 30 de julio de 1949 y fue ordenado presbítero el 8 de julio de 1973 tras formarse en el Seminario Diocesano. Su ministerio sacerdotal lo realizó íntegramente en la zona norte de la Diócesis.

Homenaje pasado a Goyo en Galisteo. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

A lo largo de este desempeñó diversos cargos pastorales. Fue cura ecónomo de Cambroncino y encargado de Vegas de Coria, miembro y posteriormente responsable del equipo pastoral de la zona de Alagón, ecónomo de El Batán y de Alagón, y coadjutor de Montehermoso. En los últimos años ejercía como párroco de Alagón del Río y de Galisteo.

El funeral se celebrará este jueves a las 17.00 horas en la Parroquia de Santa María Magdalena de La Granja. Sus restos mortales son velados en el mismo tanatorio de la localidad cacereña.