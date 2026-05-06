Suceso
La Guardia Civil finaliza la búsqueda del hombre que se fugó de un control de tráfico en Serradilla
Los agentes no han encontrado al individuo que abandonó un control rutinario en la localidad cacereña, poniendo fin a la operación de búsqueda
Tras casi 48 horas de búsqueda, la Guardia Civil da por finalizada la búsqueda del hombre que se fugó en un control rutinario el pasado lunes en Serradilla. Desde que se dio el aviso, se desplegó un completo operativo policial para dar con el individuo que, según parecía, tenía que estar en las inmediaciones del pueblo cacereño.
Pese a contar con la ayuda del Ayuntamiento de Serradilla, que se hizo eco de la situación y rogó colaboración ciudadana con el 062 disponible, finalmente no ha sido encontrado.
Se trataba de un hombre que vestía una vestimenta oscura, llevaga gorra y una mochila negra. Desde la Guardia Civil se insistió en que no se trata de un fugitivo por causas judiciales, sino de una persona que abandonó el control tras ser requerida por los agentes.
El martes por la tarde, la Benemérita comunicaba que el dispositivo, con un helicóptero incluido, transcurría de forma normal y sin incidencias. Ha sido este miércoles cuando se ha decidido poner fin a la búsqueda.
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