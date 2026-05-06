MasMedio amplía el plazo para el desarrollo del Plan Provincial de Puntos Limpios en la provincia de Cáceres

La Junta de Extremadura ha autorizado la segunda adenda de modificación del convenio suscrito con el Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales 'Medioambiente y Aguas de la Provincia de Cáceres', conocido como MásMedio, con el objetivo de garantizar el desarrollo del Plan Provincial de Puntos Limpios en la provincia cacereña. La medida permitirá ampliar el plazo de ejecución y justificación de las actuaciones hasta el 19 de junio de este año, adaptándose a los tiempos administrativos y técnicos necesarios para completar el proyecto.

Ampliación para asegurar la ejecución

La modificación responde, según ha explicado el Ejecutivo autonómico, a los plazos legales de los procedimientos de licitación y a la complejidad de las obras previstas. Desde la Junta se subraya que esta ampliación no altera ni los objetivos ni la naturaleza del plan, financiado a través de una subvención directa concedida el 30 de diciembre de 2024 y enmarcada en los fondos europeos Next Generation EU.

El Plan Provincial de Puntos Limpios busca mejorar la gestión de residuos en el conjunto del territorio, especialmente en municipios rurales, facilitando a la ciudadanía espacios adecuados para el depósito selectivo de residuos domésticos y especiales.

Un consorcio clave para la provincia

El Consorcio MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres, fue creado en 2018 como evolución del anterior modelo de gestión de servicios ambientales en la provincia. Su objetivo principal es prestar asistencia técnica y gestionar de forma conjunta servicios esenciales como el abastecimiento de agua, el saneamiento, la depuración o la recogida de residuos en los municipios adheridos.

Actualmente, la práctica totalidad de los ayuntamientos cacereños forman parte de este organismo, lo que permite optimizar recursos y garantizar la prestación de servicios en localidades con menor capacidad económica o técnica. Este modelo supramunicipal responde a una necesidad estructural del territorio, caracterizado por la dispersión poblacional y el predominio del medio rural.

Actuaciones recientes y modernización

En los últimos años, MásMedio ha impulsado distintas actuaciones orientadas a la modernización de infraestructuras y la sostenibilidad ambiental. Entre ellas destacan la mejora de redes de abastecimiento, la implantación de sistemas de control de fugas, la optimización de estaciones depuradoras o el impulso de nuevas instalaciones de recogida selectiva.

Asimismo, el consorcio ha participado en proyectos financiados con fondos europeos vinculados a la transición ecológica, centrados en la eficiencia hídrica y la economía circular. La puesta en marcha del Plan Provincial de Puntos Limpios se enmarca precisamente en esta estrategia, que busca reducir el impacto ambiental y fomentar una gestión más responsable de los residuos.

Un servicio esencial en el medio rural

La importancia de MásMedio radica en su capacidad para garantizar servicios básicos en municipios pequeños, donde la gestión individual resultaría inviable. Gracias a este modelo, se logra homogeneizar la calidad de los servicios y asegurar su continuidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

Además, su labor resulta clave en la lucha contra la despoblación, al dotar a los pueblos de infraestructuras y servicios comparables a los de entornos urbanos. La gestión eficiente del agua y los residuos se convierte así en un factor determinante para el desarrollo sostenible del territorio.

Compromiso con la sostenibilidad

El desarrollo del Plan de Puntos Limpios permitirá avanzar en la protección del entorno y en la concienciación ciudadana. En un contexto marcado por los retos ambientales y demográficos, iniciativas como esta consolidan el papel de MásMedio como herramienta clave para el presente y el futuro de la provincia, demostrando que la cooperación institucional es fundamental para garantizar servicios eficientes y sostenibles en el medio rural.

Más allá de su dimensión técnica, cuidar de los residuos, del agua y de los recursos es una forma de proteger el futuro de los pueblos, donde cada mejora en los servicios se traduce en oportunidades, calidad de vida y arraigo en una provincia que sigue construyéndose desde lo esencial.