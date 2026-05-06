Rutas, gastronomía y solidaridad marcan la III Feria de la Cereza y la Ciruela en el Valle del Ambroz

El Valle del Ambroz volverá a situar en el centro a su sector agrícola con la celebración de la III Feria de la Cereza y la Ciruela, que se desarrollará del 15 al 18 de mayo en Casas del Monte y Segura de Toro. Una cita que, más allá de su carácter festivo, nace con un objetivo claro: reivindicar el peso de estos cultivos en la comarca y consolidarse como una herramienta de promoción territorial en un momento en el que se prevé una excelente campaña de cerezas, ciruelas y fresas.

Aunque el Ambroz no cuenta con la proyección exterior del cercano Valle del Jerte, esta feria surgió precisamente para visibilizar que la comarca dispone de una producción relevante y de un tejido social y empresarial vinculado al sector. Tras una segunda edición que asentó sus bases, el evento da un paso más con una programación amplia y estructurada que combina tradición, gastronomía, naturaleza y cultura.

La feria arrancará el viernes 15 de mayo con una pre-fiesta en Segura de Toro, donde el pabellón multiusos acogerá a partir de las 22.00 horas una actuación musical a cargo de 'Galavís' que servirá de antesala a un intenso fin de semana.

Ruta a caballo y caldereta de cabra

El sábado 16 concentrará buena parte de las actividades. La jornada comenzará a las 10.00 horas con una ruta a caballo desde las antiguas escuelas de Casas del Monte, reflejo de la apuesta por integrar el entorno natural en la programación. A las 12.30 tendrá lugar la inauguración oficial en la plaza Mayor de Segura de Toro, con el pregón a cargo de Karina Bernasconi Díaz, copropietaria de Espagry Ibérica, quien además apadrinará un cerezo como símbolo del arraigo de este cultivo en la comarca.

La gastronomía será otro de los pilares del día, con la tradicional caldereta de cabra prevista a las 14.30 en Casas del Monte, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Cistinosis de España, reforzando el componente solidario del evento. La programación continuará por la tarde con una charla-café sobre el sector agrícola, exhibiciones de baile y, ya por la noche, uno de los momentos más emotivos: el homenaje a los voluntarios que participaron en la extinción de los incendios que afectaron al valle el pasado verano. La jornada concluirá con el III Cereza Music Fest, que llenará de música la plaza de los Morales.

Fin benéfico

El domingo 18 mantendrá el protagonismo de la participación ciudadana y el contacto con el territorio. A las 9.00 horas arrancará la ruta senderista solidaria 'Tod@s con Tania', un recorrido entre cerezos y ciruelos cuya recaudación también tendrá fines benéficos. Tras la llegada de los participantes, se ofrecerá un desayuno solidario en Segura de Toro, antes de que, a partir de las 10.00, abra sus puertas el mercado tradicional de la cereza, artesanía y productos típicos en Casas del Monte, eje central de la jornada.

A lo largo del día se sucederán talleres, actividades culturales y propuestas para todos los públicos, como el rincón artístico o la animación tradicional. Entre los actos más destacados figura la presentación del periódico El Agricultor del Valle del Ambroz a las 12.00 horas, así como una cata de productos con Denominación de Origen a las 13.30. Por la tarde, el programa se abrirá al teatro con la representación de 'La vuelta al mundo en 80 días' y culminará con un espectáculo de folclore extremeño a cargo de la Asociación de folklore Los Batanes.

El cierre oficial llegará a las 20.30 con el acto de clausura, en el que también se hará entrega de un cheque solidario a la Asociación de Cistinosis, seguido de una chocolatada popular como despedida.

Con rutas senderistas, paseos a caballo, mercado tradicional, talleres, música y actos solidarios, la III Feria de la Cereza y la Ciruela del Valle del Ambroz se consolida como una celebración pensada para disfrutar del territorio desde dentro. Una cita que no solo pone en valor sus productos estrella, sino que refuerza la identidad de una comarca que busca hacerse un hueco propio en el mapa agrícola y turístico de Extremadura.