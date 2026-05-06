Aprende a gestionar tus emociones en el nuevo taller de la Universidad Popular de Talayuela

La Universidad Popular de Talayuela acogerá este miércoles el taller 'Queriéndome para querer', una propuesta centrada en el autocuidado emocional y el desarrollo personal que busca ofrecer herramientas prácticas para afrontar el día a día desde una perspectiva consciente. La actividad se desarrollará en horario de 19:00 a 21:00 horas y las inscripciones pueden realizarse a través de la propia Universidad Popular.

Un espacio para el autocuidado

El taller parte de una idea fundamental: para poder cuidar a los demás es necesario aprender primero a cuidarse uno mismo. Bajo este enfoque, la actividad invita a los participantes a conectar con su dimensión emocional y a reconocer aquello que sienten, evitando la tendencia habitual de ignorar o reprimir las emociones.

La propuesta se enmarca dentro de una corriente cada vez más presente en ámbitos educativos y sanitarios que apuesta por el desarrollo de la inteligencia emocional como herramienta clave para el bienestar. En este sentido, el objetivo del taller es ofrecer un espacio seguro donde explorar experiencias personales y adquirir recursos para gestionar situaciones cotidianas.

Gestionar emociones, una necesidad actual

Diversos estudios en el ámbito de la psicología han puesto de relieve la importancia de la inteligencia emocional en la vida diaria. Según estas investigaciones, la capacidad para identificar, comprender y regular las emociones influye directamente en la salud mental, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones.

A su vez, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) también han señalado que aprender a gestionar el estrés y las emociones es clave para prevenir problemas como la ansiedad o la depresión, especialmente en un contexto social marcado por el ritmo acelerado y la sobreexposición a estímulos.

En este marco, iniciativas como este taller buscan fomentar habilidades que permitan afrontar los retos diarios desde una mayor estabilidad emocional.

Técnicas para el bienestar emocional

Durante la sesión, se abordarán distintas herramientas basadas en metodologías contrastadas dentro del ámbito de la psicología y el desarrollo personal. Entre ellas destacan técnicas de atención plena o mindfulness, que ayudan a centrar la atención en el presente y reducir la carga mental; ejercicios de respiración consciente, utilizados para regular estados de ansiedad; y dinámicas de expresión emocional, orientadas a identificar y canalizar sentimientos de forma saludable.

Asimismo, se trabajarán aspectos relacionados con la autoobservación y el autoconocimiento, fundamentales para entender cómo reaccionamos ante determinadas situaciones. Estas prácticas, avaladas por corrientes como la terapia cognitivo-conductual, permiten modificar patrones de pensamiento y comportamiento que pueden generar malestar.

Un taller abierto a la comunidad

La actividad está dirigida a personas interesadas en mejorar su bienestar personal, sin necesidad de conocimientos previos. Desde la organización se destaca su carácter accesible y práctico, con el objetivo de que los participantes puedan aplicar lo aprendido en su día a día.

En este sentido, el taller no solo se plantea como una actividad puntual, sino como una puerta de entrada a un cambio de mirada hacia uno mismo, donde el cuidado personal deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad cotidiana. Porque en un mundo que avanza deprisa, detenerse a escuchar lo que sentimos puede ser, precisamente, el primer paso para vivir con más equilibrio, más conciencia y, en definitiva, con mayor bienestar.