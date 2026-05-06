Jornadas, talleres y experiencias gratuitas para redescubrir los recursos de la provincia de Cáceres con 'Sabores y Paisajes'

La Diputación Provincial de Cáceres impulsa el proyecto 'Sabores y Paisajes', una iniciativa enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo', financiado con fondos Next Generation EU.

La propuesta busca dinamizar el territorio a través de un programa de actividades gratuitas dirigidas a la población local, con el objetivo de poner en valor los recursos gastronómicos, culturales y naturales de las comarcas de Sierra de Montánchez-Tamuja, Miajadas-Trujillo y Tajo-Salor-Almonte.

Un proyecto para redescubrir el territorio

Entre el 16 de mayo y el 14 de junio, y con el apoyo técnico de la Fundación Restaurantes Sostenibles, se desarrollarán jornadas divulgativas, talleres participativos y experiencias gastronómicas en distintos municipios. La iniciativa persigue que la ciudadanía conozca y reconozca sus propios recursos como base para un modelo de desarrollo turístico sostenible.

La primera actividad tendrá lugar en Huertas de Ánimas, donde se combinará una visita al Museo José Blanco con una degustación de productos locales. Además, el proyecto se presentará oficialmente el 13 de mayo a las 11:15 horas en el Mercado de Abastos de Miajadas, un enclave clave dentro de la identidad comercial y gastronómica de la localidad. Las inscripciones a estas actividades ya están disponibles a través del enlace habilitado por la organización.

El corazón gastronómico de Miajadas

El Mercado de Abastos de Miajadas es uno de los espacios más representativos del municipio, tradicionalmente vinculado al comercio de proximidad y a la distribución de productos frescos.

Este mercado ha sido durante décadas un punto de encuentro entre productores y consumidores, especialmente relevante en una localidad conocida como la "capital europea del tomate" por su peso en la industria agroalimentaria.

En los últimos años, este tipo de espacios ha sido revalorizado como elemento dinamizador del turismo gastronómico, lo que refuerza ¡el papel de los mercados tradicionales en la promoción de productos locales y en la creación de experiencias auténticas para visitantes.

Paisajes con identidad propia

El proyecto 'Sabores y Paisajes' pone también el foco en la riqueza natural de las Tierras de Cáceres y Trujillo, un territorio caracterizado por su diversidad paisajística. Estas comarcas combinan dehesas, llanuras cerealistas, sierras y vegas agrícolas, configurando un mosaico que refleja la interacción histórica entre el ser humano y el medio natural.

La dehesa, considerada uno de los sistemas agroforestales más sostenibles de Europa, constituye uno de los elementos más representativos del paisaje extremeño. A ello se suman espacios como las vegas del río Almonte o los entornos agrícolas de Miajadas, donde el cultivo del tomate y otros productos hortícolas ha modelado el territorio.

Por su parte, la zona de Trujillo y Montánchez destaca por sus sierras y elevaciones, que ofrecen vistas panorámicas y un patrimonio natural ligado a la biodiversidad. Estos paisajes no solo tienen valor ecológico, sino también cultural, al estar estrechamente vinculados a las formas de vida tradicionales.

Turismo sostenible desde lo local

El enfoque del proyecto responde a las directrices europeas en materia de sostenibilidad, que promueven un turismo basado en el respeto al entorno y en la implicación de la población local. Iniciativas como estas fomentan que el desarrollo turístico sostenible debe apoyarse en los recursos propios del territorio, evitando modelos que generen impacto negativo.

En este sentido, 'Sabores y Paisajes' apuesta por un modelo que combina gastronomía, cultura y naturaleza, reforzando la identidad de las comarcas y generando oportunidades económicas.

En este contexto, el proyecto se consolida como una oportunidad para mirar el territorio con otros ojos y reconocer el valor de aquello que forma parte de la vida cotidiana. Entre sabores, paisajes y experiencias compartidas, la iniciativa invita a redescubrir una tierra que no solo se visita, sino que se comprende y se siente, poniendo en el centro a quienes la habitan y construyen día a día su identidad.