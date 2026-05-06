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Historia local

El proyecto 'Territorio y Memoria' busca preservar la historia viva de la comarca cacereña

El arqueólogo Sergio Baza de Blas dinamizará la sesión que pretende crear un archivo de memoria viva para la difusión del legado local

Murallas de Santibáñez el Alto.

Murallas de Santibáñez el Alto. / Cedida a El Periódico Extremadura

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Santibáñez el Alto

La localidad cacereña de Santibáñez el Alto acogerá este miércoles una nueva actividad enmarcada dentro del proyecto 'Territorio y Memoria', impulsado por la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata, con el objetivo de recuperar y preservar la historia oral de la comarca. La cita tendrá lugar a las 18:00 horas en la Biblioteca municipal y se plantea como una charla-coloquio abierta a la participación vecinal.

Recoger la memoria viva

La iniciativa busca implicar directamente a la ciudadanía en la construcción de un archivo de memoria oral, invitando a los vecinos a compartir recuerdos, vivencias, lugares y testimonios que forman parte de la identidad colectiva del municipio. El encuentro contará con la participación de Sergio Baza de Blas, arqueólogo de la mancomunidad, que será el encargado de dinamizar la sesión.

Desde la organización se destaca que este tipo de actividades permiten rescatar historias que no aparecen en los documentos oficiales, pero que resultan esenciales para comprender la evolución social y cultural de los pueblos. La memoria oral, explican, constituye un patrimonio inmaterial que corre el riesgo de desaparecer si no se recoge a tiempo.

Un proyecto para conservar la identidad

El programa 'Territorio y Memoria' se desarrolla en distintos municipios de la Sierra de Gata con la intención de crear un archivo que sirva como herramienta de conservación y difusión del legado local. A través de entrevistas, encuentros y actividades participativas, se pretende construir un relato colectivo que refleje la vida cotidiana, las tradiciones y los cambios experimentados por la población a lo largo del tiempo.

Este enfoque se alinea con los valores promovidos por organismos como la Unesco, que reconoce la importancia de preservar aspectos propios de la tradición oral con la finalidad de impulsar la continuidad de la diversidad cultural.

Otras iniciativas en la provincia

La recuperación de la memoria local no es un fenómeno aislado en la provincia de Cáceres. En los últimos años, se han desarrollado diferentes proyectos con objetivos similares. Uno de los más destacados es el programa 'Memoria Histórica de Extremadura', promovido por la Junta de Extremadura, que ha impulsado la recopilación de testimonios vinculados a la historia reciente, especialmente en relación con la Guerra Civil y la posguerra.

Asimismo, la Diputación de Cáceres ha promovido iniciativas como el proyecto 'Hablan nuestros documentos', orientado a la digitalización y difusión de archivos históricos municipales, o el programa 'Recuperación de la Memoria Oral' desarrollado en colaboración con universidades y asociaciones culturales, en el que se han recogido testimonios de personas mayores en distintas localidades.

En el ámbito comarcal, también destacan experiencias como los archivos orales impulsados en zonas como Las Hurdes o La Vera, donde asociaciones locales han trabajado en la grabación de relatos de vida, oficios tradicionales y costumbres en riesgo de desaparición.

Participación ciudadana y futuro

El éxito de estas iniciativas radica, en gran medida, en la implicación de la población. La participación vecinal permite enriquecer los contenidos y garantizar que el relato construido sea plural y representativo. En este sentido, actividades como la de Santibáñez el Alto no solo tienen un valor cultural, sino también social, al fomentar el encuentro entre generaciones.

Noticias relacionadas y más

El archivo de memoria oral que se está configurando en la Sierra de Gata aspira a convertirse en una herramienta útil tanto para investigadores como para la propia ciudadanía, reforzando el vínculo entre pasado y presente. Cada historia compartida es una pieza más del mosaico colectivo, y en cada recuerdo rescatado se encuentra una forma de mantener vivo el alma de los pueblos.

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