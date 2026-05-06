La unidad de detección precoz del cáncer de mama estará en Trujillo del 5 al 12 de mayo

La unidad móvil del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama se situará en Trujillo del 5 al 12 de mayo. En concreto, estará ubicada en el paseo Ruiz de Mendoza, donde atenderá a las mujeres citadas dentro de esta campaña sanitaria. El horario habitual será de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. No obstante, el primer día comenzará a las 10.00 horas y el último finalizará a las 16.54 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Trujillo.

Este programa, dependiente del Servicio Extremeño de Salud, está dirigido a mujeres de entre 47 y 69 años residentes en Extremadura. También pueden participar mujeres de entre 40 y 46 años que tengan antecedentes familiares de primer grado de cáncer de mama.

La unidad móvil contará con el personal técnico necesario para realizar las pruebas correspondientes. Su presencia en la ciudad permitirá acercar este servicio a las usuarias, facilitando la detección temprana de la enfermedad, un aspecto fundamental para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. La llegada de esta unidad coincide con otras actividades relacionadas con la lucha contra el cáncer en Trujillo. La Asociación Española Contra el Cáncer también tiene previstas dos citas destacadas en la ciudad durante las próximas semanas.

La primera será el IV Torneo de Petanca Benéfico contra el Cáncer, que se celebrará el 17 de mayo en el parque de San Lázaro. Está organizado por el Club de Petanca Trujillo, con la colaboración del Ayuntamiento y de distintos establecimientos locales. La competición contará con un máximo de 46 dupletas y tendrá también sorteos, degustaciones y entrega de premios.

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La segunda actividad será un desfile de trajes de baño dirigido a mujeres con cáncer de mama. Está previsto para el 11 de junio, a las 18.00 horas, en el Palacio de los Barrantes Cervantes, organizado por la junta provincial de la AECC con la colaboración de la asamblea local.