Valdefuentes abre un Embarcadero de Empresas con locales a 40 euros al año para revitalizar la economía local

Valdefuentes ha puesto en marcha un nuevo Embarcadero de Empresas con el objetivo de impulsar el empleo, favorecer el emprendimiento y generar nuevas oportunidades económicas en el municipio. La iniciativa, inaugurada el pasado 27 de abril, se ubica en las antiguas instalaciones de los pisos tutelados y ha sido acondicionada con fondos propios municipales y con trabajadores del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa).

El alcalde de la localidad, Álvaro Arias, explicó que el proyecto nace como una medida para luchar contra el despoblamiento rural y reforzar los servicios disponibles para la ciudadanía. El nuevo espacio cuenta con 11 locales, de los que cinco ya se encuentran ocupados por empresas y entidades sociales.

Firma de la cesión del local a la Asociación Española Contra el Cáncer. / Cedida a El Periódico Extremadura

Entre ellas figura la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, que dispondrá gratuitamente de uno de los espacios. La firma del acuerdo contó con la presencia del presidente provincial de la entidad, Pedro Pastor. El resto de locales han sido alquilados por una cantidad simbólica de 40 euros al año, una medida con la que el consistorio busca facilitar la implantación de pequeños negocios y proyectos emprendedores.

Empresas locales y nuevos servicios

Las primeras iniciativas instaladas en el Embarcadero de Empresas reflejan la diversidad de actividades que se pretende atraer al municipio. Dos de ellas proceden de Valdefuentes: la firma tecnológica Soluciones Aéreas Nobodrone, vinculada al uso de drones, y el negocio de venta de ropa online Complementos Acedo.

A estas se suman una asesoría laboral y fiscal procedente de Cáceres, Doble A Asesores, y la peluquería Sevillana Estilista, llegada desde la vecina localidad de La Cumbre.

Además del reducido coste de alquiler, el espacio dispone de acceso gratuito a internet, un servicio considerado esencial para favorecer la actividad empresarial y facilitar el teletrabajo en el medio rural.

Una estrategia frente al despoblamiento

El proyecto se enmarca dentro de las políticas impulsadas por numerosos municipios extremeños para combatir la pérdida de población y fomentar el asentamiento de actividad económica en pequeñas localidades. Y es que, la creación de espacios compartidos para empresas y emprendedores se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para dinamizar territorios afectados por el envejecimiento y la falta de oportunidades laborales.

Embarcadero de Empresas de Valdefuentes. / Cedida a El Periódico Extremadura

En Extremadura, iniciativas similares han surgido en los últimos años vinculadas a viveros de empresas, espacios de coworking o centros de innovación rural promovidos por ayuntamientos, diputaciones y grupos de acción local.

En el caso de Valdefuentes, el consistorio apuesta por aprovechar infraestructuras ya existentes para darles un nuevo uso ligado al emprendimiento y a la generación de empleo. La reutilización de edificios públicos en desuso se ha convertido en una fórmula habitual en municipios rurales que buscan optimizar recursos y ofrecer servicios adaptados a las nuevas necesidades económicas.

Fomentar el empleo en zonas rurales

La adecuación del edificio ha contado con la participación de trabajadores del programa Aepsa, una iniciativa estatal destinada a fomentar el empleo en zonas rurales mediante obras y servicios de interés general.

Este tipo de programas permite a los ayuntamientos desarrollar actuaciones de mejora urbana o rehabilitación de espacios públicos al tiempo que generan empleo temporal para trabajadores del entorno rural.

La transformación de los antiguos pisos tutelados en un centro empresarial representa, según el consistorio, una forma de combinar inversión pública, aprovechamiento de recursos locales y apoyo al tejido económico emergente.

Un espacio para fijar población

Desde el Ayuntamiento de Valdefuentes consideran que este nuevo Embarcadero de Empresas puede convertirse en un punto de apoyo para emprendedores locales y para profesionales que buscan desarrollar su actividad fuera de las grandes ciudades.

La empresa Nobodrone en el Embarcadero de Empresas de Valdefuentes. / Cedida a El Periódico Extremadura

La disponibilidad de locales a bajo coste y con servicios básicos incluidos pretende facilitar que pequeños negocios puedan iniciar su actividad sin asumir elevados gastos iniciales, una de las principales dificultades para emprender en el entorno rural.

Además de favorecer la creación de empleo, el proyecto busca reforzar la vida económica y social del municipio, generando movimiento empresarial y ofreciendo nuevos servicios a la población.

Mirar al futuro desde lo local

La puesta en marcha del Embarcadero de Empresas simboliza la apuesta de Valdefuentes por un modelo de desarrollo ligado al territorio, capaz de aprovechar recursos locales para generar nuevas oportunidades.

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En muchos pueblos el reto ya no es solo mantener abiertos los servicios básicos, sino crear espacios donde las ideas puedan quedarse, crecer y convertirse en futuro.