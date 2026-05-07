El agua protagoniza la novena edición de la Muestra de Cine y Cultura de la Vera

La comarca de La Vera volverá a convertirse este verano en uno de los grandes epicentros culturales del norte de Extremadura con la celebración de la novena edición de la Muestra de Cine y Cultura de la Vera, que tendrá lugar del 20 de julio al 1 de agosto bajo la marca consolidada de IndóMita.

El certamen, organizado desde 2017 por la Asociación Cultural Badila, reforzó a finales de 2025 su nueva identidad bajo el nombre de IndóMita, una denominación que busca reflejar el carácter innovador, libre y profundamente vinculado al territorio que ha adquirido esta cita cultural en los últimos años.

El agua, eje temático de la novena edición

La edición de este año tendrá como hilo conductor el agua, uno de los elementos más representativos y reconocibles del paisaje verato. La programación se desarrollará en entornos naturales y espacios emblemáticos de la comarca, aprovechando las gargantas, estanques y rincones patrimoniales para ofrecer experiencias inmersivas donde el cine, la naturaleza y la cultura convivirán de manera directa.

Entre los escenarios previstos destacan el Estanque de la Aliseda o la Garganta de Pedro Chate, espacios que servirán como telón de fondo para proyecciones, encuentros y actividades culturales pensadas para dialogar con el entorno.

La muestra recorrerá este año nueve localidades de la comarca: Jarandilla de la Vera, Pasarón de la Vera, Losar de la Vera, Garganta la Olla, Valverde de la Vera, Jaraíz de la Vera, Talaveruela de la Vera, Guijo de Santa Bárbara y Cuacos de Yuste.

Así es el Parador de Jarandilla de la Vera. / Parador de Jarandilla de La Vera

Con ello, IndóMita volverá a convertir la Vera en un gran escenario multidisciplinar al aire libre, reforzando la conexión entre municipios y consolidando un modelo cultural descentralizado en el medio rural.

Apuesta por la sostenibilidad

Uno de los aspectos que volverá a marcar esta edición será la apuesta por la cohesión territorial y la movilidad sostenible. Gracias a la colaboración de Adicover y varias empresas de la comarca, el festival repetirá la iniciativa puesta en marcha en 2025 mediante un servicio gratuito de autobuses entre las distintas localidades participantes. La medida busca facilitar el acceso del público a las actividades, eliminar barreras geográficas y fomentar la convivencia entre vecinos y visitantes durante las dos semanas de programación.

La directora de IndóMita, Mane Cisneros, ha destacado que esta evolución “permite ampliar las fronteras de la cultura en la Vera” y resume “a la perfección la identidad de esta zona”. “Con el agua como alma de nuestra novena edición, queremos celebrar esa fuerza indomable de nuestra naturaleza y ofrecer una programación que dialogue directamente con la comunidad y el paisaje”, señala.

El festival cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la Filmoteca de Extremadura, Adicover, los ayuntamientos participantes, empresas locales y distintos mecenas particulares, consolidándose como uno de los proyectos culturales más singulares y reconocibles del mundo rural extremeño.