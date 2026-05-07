Déborah Lavot tejerá el territorio extremeño en su residencia artística en el Museo Vostell Malpartida

El Museo Vostell Malpartida volverá a convertir el arte contemporáneo en una herramienta de diálogo entre territorio, memoria y comunidad con la residencia artística de la creadora textil francesa Déborah Lavot. La artista desarrollará el proyecto 'Tejidos urbanos, tejidos salvajes', una propuesta incluida en la temporada cultural del Institut Français de España 'Escenas francesas'. Bajo el lema "Diseñar futuros", la iniciativa está apoyada por el programa europeo Culture Moves Europe.

La iniciativa arrancará el próximo 12 de mayo con el taller participativo 'Tejer el territorio', dirigido a alumnos del C.E.I.P. Los Arcos de Malpartida de Cáceres. A través de esta actividad, los escolares trabajarán conceptos como el paisaje, la memoria colectiva y la relación entre las personas y los caminos que atraviesan el territorio.

Mapas convertidos en hilo

El proyecto de Déborah Lavot parte de una técnica singular que caracteriza gran parte de su producción artística. La creadora transforma antiguos mapas de carreteras en hilos textiles mediante procesos artesanales de corte, torsión y tejido. A partir de esos materiales confecciona nuevas composiciones visuales que recuerdan a planos urbanos o cartografías imaginarias.

Durante su estancia en Malpartida de Cáceres, Lavot trabajará especialmente sobre las conexiones históricas entre Extremadura y la región francesa de Limousin, de donde procede la artista. Además, se trata de la región en la que ella reside actualmente, en la ciudad de Aubusson. Esta es considerada uno de los grandes referentes internacionales de la tapicería y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la unesco.

La propuesta artística toma como inspiración las antiguas vías pecuarias y los caminos históricos que durante siglos comunicaron territorios, personas y formas de vida. El objetivo es reinterpretar esas rutas desde una mirada contemporánea vinculada al arte textil y a la memoria del paisaje.

Arte textil y memoria colectiva

El taller que abrirá la residencia invitará a los participantes a observar el entorno natural y recoger pequeños elementos del paisaje que posteriormente se incorporarán a una pieza textil colectiva. Para ello, la artista utilizará un telar móvil con el que pretende acercar el tejido tradicional a nuevas formas de creación contemporánea.

La actividad busca también recuperar el valor simbólico del hilado y el tejido como prácticas ancestrales ligadas históricamente a la transmisión de conocimiento, la vida cotidiana y la construcción cultural de las comunidades.

El proyecto culminará el 14 de mayo con la inauguración de una exposición individual en el Museo Vostell Malpartida, donde podrán verse obras textiles realizadas previamente por la artista junto a dos nuevas piezas creadas durante su residencia en Extremadura.

El talento de Déborah Lavot

Déborah Lavot es una artista textil francesa especializada en procesos de cartografía experimental y tejido contemporáneo. Su trabajo combina técnicas tradicionales con una investigación visual centrada en el territorio, los desplazamientos y la memoria geográfica.

Formada en artes textiles y diseño, ha desarrollado proyectos en distintos espacios culturales europeos, explorando cómo los mapas, los caminos y los paisajes pueden convertirse en materia artística. Su obra se caracteriza por transformar documentos cartográficos en tejidos, generando nuevas lecturas visuales sobre la relación entre espacio y memoria.

La creadora trabaja habitualmente en Aubusson, ciudad francesa históricamente vinculada a la producción de tapices y reconocida internacionalmente por su tradición artesanal. Ese vínculo con el tejido tradicional influye de forma directa en su lenguaje artístico contemporáneo.

El Día Internacional de los Museos

La residencia artística forma parte del programa organizado por el Museo Vostell Malpartida con motivo del Día Internacional de los Museos, una celebración promovida desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) con el objetivo de destacar el papel de los museos como espacios de intercambio cultural, educación y cohesión social.

Cada año, miles de instituciones culturales de todo el mundo participan en esta jornada mediante actividades especiales, exposiciones y propuestas abiertas a la ciudadanía. En el caso del museo cacereño, el programa incluirá además conciertos de música clásica y contemporánea y actividades de percusión comunitaria vinculadas a la sostenibilidad y la conciencia ambiental.

Un museo ligado a la experimentación

El Museo Vostell Malpartida mantiene así su apuesta por proyectos que conectan arte contemporáneo, territorio y participación ciudadana. Esta es una línea muy vinculada al espíritu de su fundador, el artista alemán Wolf Vostell.

La llegada de Déborah Lavot refuerza además el carácter internacional del espacio cultural y su capacidad para convertir el paisaje extremeño en punto de encuentro entre creación artística y reflexión colectiva. Porque en ocasiones un mapa no solo sirve para orientarse. También puede convertirse en hilo, memoria y relato compartido de los lugares que habitamos.